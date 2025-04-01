"Ограниченно пригодных" мобилизуют. Могут ли их отправить на передовую

В ТЦК назвали специалистов, которых нехватает в армии

Мужчин, ранее "ограниченно пригодных" к службе или старше 50 лет, мобилизуют. Однако их могут направить на обустройство фортификационных сооружений.

Об этом в интервью телеканалу TV5 рассказал заместитель начальника Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Якунин. По его словам, к выполнению инженерных задач могут быть направлены:

мужчины в возрасте 50+, пригодные к службе;

военнообязанные, пригодные для службы в тыловых частях, территориальных центрах, учебных заведениях.

Как отмечает Якунин, эти категории после прохождения ВВК распределяются в подразделения тылового обеспечения, части поддержки, а также могут быть привлечены непосредственно к ТЦК.

Какие задачи выполняют тыловые подразделения

Тыловые части и подразделения обеспечения занимаются:

обустройством фортификационных сооружений;

выполнением специальных мер по поддержке боевых подразделений;

организацией материально-технического обеспечения.

Какие специалисты нужны в тылу

По словам представителя ТЦК, сейчас высока потребность в военных специалистах тылового направления. Среди востребованных специальностей:

водители;

операторы разного оборудования;

крановщики;

специалисты по инженерным работам.

"Возможно, они где-то пересекаются с гражданскими, но также такие специальности нужны в армии", — подчеркнул Якунин.

Что ждет мобилизованных 25-49 лет

Мужчины в возрасте от 25 до 49 лет, которые признаны пригодными к службе, направляются в учебные центры ВСУ. Там они проходят базовую общевойсковую подготовку – 45 дней и профессиональную военную подготовку – 14-30 дней в зависимости от специальности.

После этого военные распределяются в боевые подразделения, проходят адаптацию и могут продолжить обучение по своей специальности.

Ранее "Телеграф" писал, что грозит "ограниченно пригодным", которые не пройдут ВВК. Несвоевременно выполненное требование может обернуться не только штрафом.