В Киеве началось нашествие клещей: какие парки уже обработали и что нужно знать

В некоторых районах уже борются с этими паукообразными

В столице Украины начались мероприятия по противодействию распространению клещей. Уже проведена акарицидная обработка зеленых зон в некоторых парках Днепровского, Шевченковского и Деснянского районов.

Об этом сообщает коммунальное объединение "Киевзеленстрой". В частности, обработка была проведена в:

парке "Победа";

парке вдоль улицы Гетьмана Павла Полуботка,

парке "Нивки";

парке с водными объектами вдоль проспекта Романа Шухевича;

парке "Муромец";

сквере на пересечении улиц Николая Закревского и Александры Экстер;

сквере на пересечении улиц Николая Закревского и Милославской.

"Акарицидные мероприятия, которые проводятся в соответствии с нормами санитарного законодательства и методическими указаниями, утвержденными Министерством здравоохранения Украины, не несут опасности для людей и животных", — отмечается в сообщении.

Какие болезни переносят клещи

В Киевской области чаще всего переносят болезнь Лайма (масштабно поражает организм человека и вызывает болезни сердца, нарушения в работе нервной системы), и пироплазмоз (бабезиоз) у собак.

В некоторых регионах Украины: клещевой энцефалит, туляремия и т.д.

Что делать, если укусил клещ

Рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом. Удаление клеща лучше доверить специалисту. Если нет возможности обратиться к врачу, можно произвести удаление самостоятельно. Для этого осторожно раскачивайте клеща со стороны пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, пинцетом или петлей из нити. Важно закрепить нить между хоботком животного и кожей человека.

При укусе клеща важно удалить его вместе с хоботком. Затем рану следует смазать 3% раствором йода, спиртом или одеколоном. Если хоботок остался, можно пользоваться стерильной иглой.

После процедуры удаления не забудьте вымыть руки с мыльным средством.

После укуса клеща важно следить за своим самочувствием и состоянием места укуса.

На что обратить внимание:

Симптомы, которые могут свидетельствовать о заражении: головные боли, повышение температуры, слабость.

Изменения в месте укуса: покраснение, не исчезающее в течение длительного времени. Боль или зуд. Разрастание пятна или отека.

Даже если после укуса вы не замечаете никаких видимых симптомов, это не значит, что вы не заразились. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют пройти обследование на антитела к боррелиозу.

Как минимизировать риски укуса клеща

Надевайте головной убор и светлую однотонную одежду с длинными рукавами, плотно прилегающую к телу. Так будет легче обнаружить паукообразного на себе.

Место для пикника или привала освобождайте от сухой травы, веток и т.п. в радиусе 20-25 м.

Во время прогулки и возвращения домой внимательно осматривайте себя и тех кто рядом. Клещи активно ищут тонкие места на коже, и могут долго находиться на одежде или, наоборот, быстро получить доступ к открытому телу. Поэтому рекомендуется осматривать себя и других каждые полчаса, особенно после прогулок.

Также вернувшись с прогулки, сразу смените одежду, белье, тщательно осмотрите, постирайте и погладьте.

Домашних любимцев обрабатывайте специальными ветеринарными средствами в течение всего теплого времени года.

Используйте репелленты (средства, отпугивающие клещей). Препараты следует покупать в аптеке, наносить в соответствии с инструкцией.

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