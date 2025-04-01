Почти ядерный гриб. В Малайзии эпически взорвался газопровод, в небе огненный столб (видео)

Десятки людей получили ожоги

Мощный взрыв, вызвавший масштабный пожар, прогремел в Малайзии вблизи столицы Куала-Лумпур. Инцидент явился следствием прорыва газопровода.

Как пишет CNN, жители близлежащих домов были эвакуированы. У автозаправочной станции в Путра-Хайтс в центральном штате Селангор образовался высокий "гриб" пламени и дыма, который был виден за километры. Зрелище напоминает последствия ядерного взрыва.

Национальная нефтяная компания Petronas сообщила, что пожар вспыхнул на одном из ее газопроводов в 8:10 утра. По сообщениям властей, ожоги получили 33 человека, сообщает CNBC.

По данным Petronas, поврежденный трубопровод изолирован. Три автозаправочные станции неподалеку от места пожара не пострадали, но были временно закрыты.

Подразделение по ликвидации последствий стихийных бедствий Селангора сообщило, что пламя распространилось на несколько домов в соседнем селе. Принимаются усилия по спасению заблокированных жителей. В ведомстве подтвердили, что люди получили ожоги. Клапан к трубопроводу закрыт, и это в конце концов погасит пожар.

Кадры огненного шара распространились по сети. Некоторые жители почувствовали, что из-за взрыва дрожали двери и окна их домов.

Как рассказывал "Телеграф", недавно вблизи Лондона произошел пожар на электроподстанции. Из-за него приостановил работу аэропорт Хитроу, ведь он был обесточен.