Перерасчет пенсий и новые цены на сигареты. Что еще изменится для украинцев с 1 апреля

В апреле нас ждет ряд важных изменений

В апреле 2025 года украинцев ждет ряд важных изменений, которые отразятся на жизни. В частности, речь идет о росте цен на сигареты, снижении цен на некоторые лекарства, автоматическом перерасчете пенсий для работающих пенсионеров, новых декларациях для ФОПов (физических лиц-предпринимателей, известных как ФОП) третьей группы и так далее.

"Телеграф" рассказывает подробнее, какие изменения ждут страну в грядущем месяце.

Пенсии: перерасчет и надбавки

Перерасчет для работающих пенсионеров. С 1 апреля 2025 года Пенсионный фонд Украины производит автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом их обновленного страхового стажа. Этот пересчет касается тех, кто после назначения или предварительного перерасчета пенсии продолжал работать и обзавелся менее 24 месяцами страхового стажа, но после назначения/предварительного перерасчета прошло не менее двух лет. В 2025 году перечисляются пенсии, назначенные/перечисленные в 2023 году.

Возрастные прибавки. В апреле увеличатся выплаты пенсионерам, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет, при условии, что их пенсия не превышает 10 340,35 грн. Размеры надбавок составляют до 300 грн (для 70-летних), до 456 грн (для 75-летних) и до 570 грн (для 80-летних и старших).

Цены на лекарства снизятся

С 1 апреля цены на лекарства продолжат падать в соответствии с решением СНБО, призванным обеспечить доступность медикаментов для населения. Дешевле станут еще 116 препаратов от 52% до 5%. При этом малейшая скидка коснется очень дорогих лекарств и даже такой процент будет существенным. Пока неизвестно, какие именно препараты коснется удешевления.

Сигареты подорожают

Закон о повышении акцизов на табачные изделия был подписан в конце марта, а в апреле ГНС вводит новый коэффициент к акцизу.

С 1 апреля 2025 г. и до конца года коэффициент составит 1,1. В розничной цене на сигареты доля суммы налоговых обязательств по акцизу должна быть не менее 60% (в 2024 году она составляла 55,8%). Поэтому в апреле ее повысят с помощью нового коэффициента. Он будет распространяться на всех производителей и импортеров сигарет.

После повышения ставок и акцизов цены на сигареты будут расти постепенно, поскольку сигареты, изготовленные до 1 апреля 2025 года, будут продавать по старым ценам. Ранее экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай объяснял, что в 2025 году сигареты подорожают не на 40 гривен за пачку, а на 20-25 (с учетом НДС)".

Бронирование и ВЛК

Важно помнить, что бронь от мобилизации, оформившаяся по старым правилам, утратит силу с 1 апреля. До 31 марта предприятия должны подтвердить статус критичности и повторно забронировать своих работников в соответствии с обновленными критериями.

Для бронирования своих сотрудников организациям и предприятиям теперь нужно будет пользоваться только "Действием". Кроме того, в сервис возвращается 72-часовой срок бронирования. Кроме того, с начала месяца все военно-врачебные комиссии будут оформлять свои выводы в электронном виде.

Также Минобороны анонсировало появление новых типов отсрочек в "Резерве+". Появились отсрочки для людей с инвалидностью, данные о которых есть в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС).

Как подать заявку через "Резерв+"

Чтобы оформить отсрочку от мобилизации онлайн, нужно:

Авторизоваться в приложении "Резерв+". Войти в меню, нажав оранжевый круг с тремя горизонтальными точками. Щелкните "Подать запрос на отсрочку". Дождаться проверки системой – если вы имеете право на отсрочку, статус будет отображен в вашем электронном военном учете.

С 1 апреля начинается очередной этап реформирования военно-врачебных комиссий (ВЛК). Нововведения касаются оформления определения о прохождении ВИК – теперь все комиссии обязаны оформлять его в электронном виде.

Новые правила больничных

Новые правила оплаты больничных начинают действовать с 4 апреля 2025 года в соответствии с изменениями в Законе № 4158. Работники, имеющие несколько мест работы (основное + совместительство), смогут получать больничные, декретные и помощь в связи с временной нетрудоспособностью по каждому месту работы.

Больше не будет ограничений на получение социальных выплат по совместительству вне зависимости от количества дополнительных мест работы. В случае временной потери трудоспособности, не связанной с производственной травмой, работник также получает выплаты от каждого работодателя. Первые пять дней больничного оплачивает работодатель в полном объеме (100% средней зарплаты), а начиная с шестого дня выплаты берет на себя Пенсионный фонд Украины.

Если несчастный случай произошел на производстве, работодатель, на предприятии которого случилась травма, обязан оплатить первые семнадцать дней больничного в полном размере, после чего финансирование продолжает Пенсионный фонд.

Изменения для ФЛП

1 апреля 2025 года ФЛП 3 группы должны представлять обновленную форму налоговой декларации. Новый документ впервые будет содержать расчет к уплате военного сбора. Подать декларацию ФЛП должны до 12 мая, а уплатить единый налог и военный сбор — до 20 мая. Размер военного сбора этой группы составляет 1% от дохода. Также все предприниматели, независимо от группы, должны оплатить ЕСВ не позднее 21 апреля. Минимальная сумма за квартал — 5280 грн.

Единый социальный взнос в 2025 году обязателен даже при отсутствии дохода. Исключение имеют только пенсионеры, мобилизованные, пленные, лица с инвалидностью и имеющие основное место работы с оплатой ЕСВ. Сумма ЕСВ составляет 22% от базы, которая не может быть меньше минимальной зарплаты — 8000 грн. Таким образом, ежемесячно ФЛП платит не менее 1760 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, какую погоду прогнозируют синоптики в Украине в апреле. Согласно свежим прогнозам, второй месяц весны принесет нам еще более интенсивное потепление. В первой декаде месяца над севером Европы сформируется мощный антициклон, который станет ослабевать ближе к середине апреля.