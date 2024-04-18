В Киеве возможно ограничение электроснабжения: в "Укрэнерго" назвали причину

Возникла необходимость ограничения энергоснабжения

Из-за похолодания в энергосистеме возник дефицит мощности. Поэтому в Киеве и других городах возможны перебои с электроснабжением.

18 апреля с 8.00 до 22.00 может возникнуть необходимость применить контролируемые графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго".

"Они будут применены равномерно для бизнеса и промышленных предприятий по всем регионам Украины. Объем ограничений незначителен. Ограничения не будут применены для объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса", — отмечается в сообщении.

В "Укрэнерго" подчеркивают, что необходимость ограничения энергоснабжения возникла из-за российских массированных ракетных и дроновых атак по украинским электростанциям.

"Просим всех потребителей бережно потреблять электроэнергию. А промышленность — максимально привлекать импорт электроэнергии", — призывают в компании.

Следует прислушиваться к рекомендациям и экономно использовать электроэнергию. Для улучшения работы энергосистемы рекомендуется использовать энергоемкие приборы не в пиковые часы нагрузки, которые приходятся на 19:00-22:00, а ночью или утром.

Ранее "Телеграф" писал, что в связи с повышенным спросом на электроэнергию в Киеве могут быть введены графики отключения света. За полчаса будут извещать об отключениях.