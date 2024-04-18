С проживанием и премиями: в Киеве предлагают работу для пенсионеров старше 60 лет
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Столичные работодатели готовы брать к себе в команду пенсионеров
Несмотря на то, что минимальная пенсия в Украине все еще остается на достаточно низком уровне, представители некоторых профессий могут рассчитывать на достойную оплату труда даже после выхода на заслуженный отдых. Работодатели готовы брать к себе в команду людей преклонного возраста, так как ценят их знания и многолетний опыт.
На сайтах по поиску работы можно найти вакансии, в которых предлагается работа для кандидатов даже старше 60 лет. Интересно, что работодатели готовы взять к себе в команду как женщин, так и мужчин пенсионного возраста.
Редакция "Телеграфа" решила собрать самые интересные вакансии, которые сулят пенсионерам в Киеве неплохую зарплату и даже бесплатное проживание.
Комендант в хостел
Эта должность играет большую роль, так как администратор является "лицом" компании или отеля и всегда первым встречает гостей. На должность коменданта готовы взять женщину пенсионного возраста с активной жизненной позицией, открытостью и умением находить общий язык с разными типами клиентов.
Готовы взять человека без опыта работы и предоставить кандидату бесплатное жилье.
Требования к кандидатам:
- доброжелательность и умение создавать хорошие отношения с коллегами и гостями
- отсутствие вредных привычек
- обязательное проживание в хостеле
Зарплата: от 8 тысяч гривен
Работник склада
Спокойная работа для людей пенсионного возраста. Рабочий день — с 16.00 до 22.00. Человека без опыта работы на аналогичной должности готовы всему обучить на месте.
Требования к кандидатам:
- водительские права будут плюсом
- отсутствие вредных привычек
- ответственность
Зарплата: 8 тысяч гривен
Сторож в лицей
Открыта вакансия сторожа в учебном заведении в Соломенском районе города Киева. Полная занятость — с 8.00 до 18.00, с понедельника по пятницу.
Готовы взять человека с инвалидностью, пенсионера (до 65 лет). Опыт работы от 1 года. Обязанности: встречать участников учебного процесса и следить за перемещением посетителей.
Требования к кандидатам:
- ответственность
- пунктуальность
- вежливость
- отзывчивость
Зарплата: 6 тысяч гривен
Продавец в киоск по продаже штучного товара
В торговые точки, которые расположены в разных районах Киева, требуется женщина до 65 лет. Кандидатам обещают спокойную, несложную, сидячую работу. Условия работы комфортные: с 7-00 до 20-00.
Требования к кандидатам:
- ответственность
- пунктуальность
- опыт в торговле будет плюсом
Зарплата: 700-800 гривен в день
Столяр/сантехник учебного корпуса
В педагогический колледж им. Антона Макаренко требуется технически подготовленный столяр и технически подготовленный сантехник. Готовы взять мужчину до 65 лет. Обязанности: работник учебного корпуса. Кандидату предлагают зарплату плюс премии.
Требования к кандидатам:
- документы об образовании: ПТУ или курсы. Также допускается кандидат при наличии записи о стаже работы в трудовой книжке взамен образования
- ответственность
- пунктуальность
Зарплата: 12 тысяч гривен
Дворник, комплексный работник
Пенсионерам в Киеве предлагают поработать дворником или комплексным работником. Работа преимущественно на свежем воздухе. Весна-лето: стрижка газонов газонокосилкой, полив насаждений. Осень: сбор листьев. Зима: уборка снега соответственно.
Требования к кандидатам:
- отсутствие вредных привычек
- хорошая физическая форма
- ответственность
Зарплата: 6 тысяч гривен.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве возможно ограничение электроснабжения. Следует прислушиваться к рекомендациям и экономно использовать электроэнергию.