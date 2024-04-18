С проживанием и премиями: в Киеве предлагают работу для пенсионеров старше 60 лет

Столичные работодатели готовы брать к себе в команду пенсионеров

Несмотря на то, что минимальная пенсия в Украине все еще остается на достаточно низком уровне, представители некоторых профессий могут рассчитывать на достойную оплату труда даже после выхода на заслуженный отдых. Работодатели готовы брать к себе в команду людей преклонного возраста, так как ценят их знания и многолетний опыт.

На сайтах по поиску работы можно найти вакансии, в которых предлагается работа для кандидатов даже старше 60 лет. Интересно, что работодатели готовы взять к себе в команду как женщин, так и мужчин пенсионного возраста.

Редакция "Телеграфа" решила собрать самые интересные вакансии, которые сулят пенсионерам в Киеве неплохую зарплату и даже бесплатное проживание.

Комендант в хостел

Эта должность играет большую роль, так как администратор является "лицом" компании или отеля и всегда первым встречает гостей. На должность коменданта готовы взять женщину пенсионного возраста с активной жизненной позицией, открытостью и умением находить общий язык с разными типами клиентов.

Готовы взять человека без опыта работы и предоставить кандидату бесплатное жилье.

Требования к кандидатам:

доброжелательность и умение создавать хорошие отношения с коллегами и гостями

отсутствие вредных привычек

обязательное проживание в хостеле

Зарплата: от 8 тысяч гривен

Работник склада

Спокойная работа для людей пенсионного возраста. Рабочий день — с 16.00 до 22.00. Человека без опыта работы на аналогичной должности готовы всему обучить на месте.

Требования к кандидатам:

водительские права будут плюсом

отсутствие вредных привычек

ответственность

Зарплата: 8 тысяч гривен

Сторож в лицей

Открыта вакансия сторожа в учебном заведении в Соломенском районе города Киева. Полная занятость — с 8.00 до 18.00, с понедельника по пятницу.

Готовы взять человека с инвалидностью, пенсионера (до 65 лет). Опыт работы от 1 года. Обязанности: встречать участников учебного процесса и следить за перемещением посетителей.

Требования к кандидатам:

ответственность

пунктуальность

вежливость

отзывчивость

Зарплата: 6 тысяч гривен

Продавец в киоск по продаже штучного товара

В торговые точки, которые расположены в разных районах Киева, требуется женщина до 65 лет. Кандидатам обещают спокойную, несложную, сидячую работу. Условия работы комфортные: с 7-00 до 20-00.

Требования к кандидатам:

ответственность

пунктуальность

опыт в торговле будет плюсом

Зарплата: 700-800 гривен в день

Столяр/сантехник учебного корпуса

В педагогический колледж им. Антона Макаренко требуется технически подготовленный столяр и технически подготовленный сантехник. Готовы взять мужчину до 65 лет. Обязанности: работник учебного корпуса. Кандидату предлагают зарплату плюс премии.

Требования к кандидатам:

документы об образовании: ПТУ или курсы. Также допускается кандидат при наличии записи о стаже работы в трудовой книжке взамен образования

ответственность

пунктуальность

Зарплата: 12 тысяч гривен

Дворник, комплексный работник

Пенсионерам в Киеве предлагают поработать дворником или комплексным работником. Работа преимущественно на свежем воздухе. Весна-лето: стрижка газонов газонокосилкой, полив насаждений. Осень: сбор листьев. Зима: уборка снега соответственно.

Требования к кандидатам:

отсутствие вредных привычек

хорошая физическая форма

ответственность

Зарплата: 6 тысяч гривен.

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