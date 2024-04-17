Жестокую няню, которая била ребенка в автобусе, нашли журналисты: что ей грозит (видео)
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Мать девочки шокированна произошедшим
На днях в социальной сетии Facebook было опубликовано видео того, как женщина бьет ладонью по лицу маленькую девочку. Все происходит в салоне автобуса на глазах у пассажиров.
Журналистам удалось найти всех участников инцидента и пообщаться с мамой девочки. Как оказалось, ребенка била и запугивала няня, которая уже год сидит с ребенком.
Как стало известно, вопиющий инцидент произошел в салоне столичного автобуса №42. Пассажиры обратили внимание на то, как женщина несколько раз бьет по лицу маленькую девочку, а затем хватает ее за рукав кофты и грубо выводит из автобуса.
Произошедшее зафиксировали на камеру мобильного телефона и затем опубликовали в соцсети. Видео сразу же вызвало широкий общественный резонанс.
Пользователи соцсети опознали женщину на видео, как оказалось — это киевская няня.
Ольга Петровна пошла на контакт с журналиставми и рассказала о том, что никакой агрессии не проявляла, а исполняла желание девочки.
"Она начала засыпать и попросила ее разбудить. Я шлепнула ее легонько по щеке и на этом все", — заявила "няня".
Мама девочки рассказала, что Ольга Петровная действительно является няней ее 4-летней дочери и сидит с ребенком уже примерно год. За работу няне платили около 9 тысяч гривен в месяц и женщина даже не подозревали о том, что с ее ребенком настолько грубо обращаются.
Как удалось узнать, девочку няня также регулярно запугивала и говорила ей о том, что если она хоть что-то расскажет взрослым, то ее отбирут у мамы.
Шокирующее видео мама ребенка случано нашла в одном из столичных Телеграм-каналов и сразу же обратилась в полицию. На данный момент на няню составили административный протокол за хулиганство. Ей может грозить штраф или же исправительные/общественные работы.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве патрульные спасли 2-летнего мальчика, который сидел на подоконнике и едва держался за край. Горе-мать в этот момент находилась в состоянии опьянения и спала.