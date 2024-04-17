Жестокую няню, которая била ребенка в автобусе, нашли журналисты: что ей грозит (видео)

Мать девочки шокированна произошедшим

На днях в социальной сетии Facebook было опубликовано видео того, как женщина бьет ладонью по лицу маленькую девочку. Все происходит в салоне автобуса на глазах у пассажиров.

Журналистам удалось найти всех участников инцидента и пообщаться с мамой девочки. Как оказалось, ребенка била и запугивала няня, которая уже год сидит с ребенком.

Как стало известно, вопиющий инцидент произошел в салоне столичного автобуса №42. Пассажиры обратили внимание на то, как женщина несколько раз бьет по лицу маленькую девочку, а затем хватает ее за рукав кофты и грубо выводит из автобуса.

Произошедшее зафиксировали на камеру мобильного телефона и затем опубликовали в соцсети. Видео сразу же вызвало широкий общественный резонанс.

Пользователи соцсети опознали женщину на видео, как оказалось — это киевская няня.

Ольга Петровна пошла на контакт с журналиставми и рассказала о том, что никакой агрессии не проявляла, а исполняла желание девочки.

"Она начала засыпать и попросила ее разбудить. Я шлепнула ее легонько по щеке и на этом все", — заявила "няня".

Мама девочки рассказала, что Ольга Петровная действительно является няней ее 4-летней дочери и сидит с ребенком уже примерно год. За работу няне платили около 9 тысяч гривен в месяц и женщина даже не подозревали о том, что с ее ребенком настолько грубо обращаются.

Как удалось узнать, девочку няня также регулярно запугивала и говорила ей о том, что если она хоть что-то расскажет взрослым, то ее отбирут у мамы.

Шокирующее видео мама ребенка случано нашла в одном из столичных Телеграм-каналов и сразу же обратилась в полицию. На данный момент на няню составили административный протокол за хулиганство. Ей может грозить штраф или же исправительные/общественные работы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве патрульные спасли 2-летнего мальчика, который сидел на подоконнике и едва держался за край. Горе-мать в этот момент находилась в состоянии опьянения и спала.