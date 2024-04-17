В Киеве с деревьев падают крошечные бельчата: что нужно знать, чтобы не навредить грызуну

Не всем животным действительно нужна помощь человека

В Киеве в лесах и парках начался настоящий "белкопад" — это период, когда детеныши белок подрастают и начинают все чаще выпадать из своих гнезд. В силу своего возраста, во время падения они могут получать травмы и самостоятельно вернуться в свое убежище у них попросту не получится.

Если вы обнаружили выпавшего из гнезда бельчонка, то не паникуйте и не пытайтесь мгновенно взять зверька в руки. Специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых правил, которые помогут спасти жизнь грызуну.

Так, весной детеныши белок подрастают и из-за собственной любознательности начинают часто выпадать из гнезд. Также набравших массу бельчат могут "терять" мамы-белки, которые решили перекочевать из одного гнезда в другое.

После падения с дерева бельчата могут получить травму — именно таким грызунам необходима помощь человека, так как они могут стать добычей животных или же просто погибнуть от полученных увечий.

Специалисты подчеркивают, что не все выпавшие из гнезда бельчата нуждаются в посторонней помощи. Не спешите забирать найденного малыша — отойдите в сторону и подождите некоторое время. За своим детенышем вполне может прийти его мама, которая ищет "потеряшку".

Забирать детеныша надо исключительно в случаях, когда вы убедитесь, что без помощи человека он погибнет.

Если вы нашли бельчонка, то следуйте следующим рекомендациям:

смотрите его на наличие травм. Если белка или бельчонок не активен/неподвижен, тяжело дышит и не убегает, когда его трогают — значит ему действительноплохо и ему срочно нужна помощь.

согрейте белчонка, если он холодный.

если бельчонок без травм и признаков заболеваний, то поищите маму белку или гнездо и по возможности положите его рядом.

если в течение короткого промежутка времени мама белки не заберет свое дитя, то положите его в коробку с грелкой и обратиться в ближайшую ветеринарную клинику или к диспетчеру команды спасения животных по номеру +380 98 844 7937. Также найденных бельчат можно отнести в зоопарк, где о них точно позаботятся профессионалы.

Вскармливание малышей очень кропотливая работа и если решили самостоятельно выкормить бельчонка, то обязательно предварительно проконсультируйтесь со специалистами Команды спасения животных в Киеве Kyiv Animal Rescue Group или Центра спасения диких животных Wild Animals Rescue Center.

Помните, что кормить бельчат категорически запрещено такими продуктами:

Коровьим молоком

Сливками

Детскими смесями

Молочными кашами и йогуртами

Творогом и производными.

Лучше всего для вскармливания подходят адаптированные смеси для вскармливания грызунов, щенков или, на крайний случай, котят. Дозировка и частота кормления подбираются индивидуально в зависимости от возраста и веса малыша.

Именно поэтому настоятельно рекомендуется не забирать бельчат домой, а относить их к профессионалам или волонтерам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве началось нашествие клещей и в некоторых районах уже борются с этими паукообразными. Важно помнить о том, что даже если после укуса вы не замечаете никаких видимых симптомов, то это не значит, что вы не заразились опасной болезнью.