"Почайную" и "Тараса Шевченко" не закроют: в КГГА обещают не доводить Киев до коллапса

Тоннель требует планового капитального ремонта

Киевский метрополитен отрицает распространение информации о якобы запланированном закрытии станций метро "Тараса Шевченко" и "Почайна". Пока никаких изменений в работе этих станций не предусмотрено.

Об этом сообщают в КГГА. Отмечается, что в ноябре 2023 года состоялся тендер на разработку проектной документации для капитального ремонта участка тоннеля между "Тараса Шевченко" и "Почайна". Однако работы планируются проводить без остановки движения поездов.

"Однако окончательные проектные решения будут определены после прохождения государственной экспертизы", — заявили в КГГА.

Также напоминают, что станции "Почайна" и "Тараса Шевченко" открыты в 1980 году. Тоннель между ними нуждается в плановом капитальном ремонте из-за физического износа.

Все станции и перегонные тоннели киевского метрополитена, включая "Почтовую площадь", "Тараса Шевченко" и "Почайную", работают в обычном режиме, выполняя свою первоочередную функцию — пассажирские перевозки, а также служа круглосуточным укрытием для населения во время воздушной тревоги.

О каких-либо изменениях в работе метрополитена будет сообщено заранее.

"Коммунальное предприятие заранее будет информировать пассажиров о начале капитальных ремонтов и других работ, которые могут повлиять на режим работы метрополитена. Поэтому "Киевский метрополитен" призывает не манипулировать на теме работы столичной подземки и доверять официальным источникам информации", — подчеркивают в КГГА.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве потекла еще одна станция метро. На фото видно, что по стене стекает вода.