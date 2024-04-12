На станции метро "Площадь Украинских Героев" появились новые буквы: фото, видео

Теперь подземка окончательно дерусифицирована

12 апреля на станции киевского метрополитена "Площадь Украинских Героев", которая раньше называлась "Площадь Льва Толстого", установили новые буквы. Работы проводились ночью, когда не ходили поезда.

Об этом сообщает "Киев24". На стене станции разместили 26 новых символов, образующих название. Каждая буква весит около 3 килограммов и изготовлена из алюминия. Их выкрасили в цвет бронзы, и они имеют острые грани.

Шрифтовый дизайнер Богдан Гдаль подчеркивает, что буква "Щ" символизирует трезубец, герб Вооруженных Сил Украины и силу украинских героев войны.

Размещение новых символов

"Идея была в том, чтобы передать героику через форму букв, через дизайн, через стиль. И, соответственно, я закладывал некоторые нюансы, облек исторические формы. Например, в буквы "Щ" с центральным хвостиком, отличающейся от того, что люди привыкли видеть, и это вызвало кучу дискуссий. Но это делалось сознательно для того, чтобы передать определенную идею, т.е. а и многие войны за независимость Украины. То есть в каждом нюансе закладывалась какая-то идея", — говорит автор шрифта.

Предыдущий "фирменный стиль" станции был разработан еще в 80-90-х годах 20 века и напоминал форму букв из московского метро. Теперь новый дизайн имеет украинскую символику.

Отмечается, что в конце апреля новые буквы также установят на зеленой ветке столичной подземки — на станции "Зверинецкая", которая ранее называлась "Дружбы народов".

Напомним, месяц назад дизайнер показал процесс работы над созданием новых букв для станций. И подчеркнул, что вскоре они появятся на стенах киевского метрополитена.

Кстати, название "Площадь Украинских Героев" является самым длинным среди других наименований станций киевского метро. Чтобы заменить там все вывески, потребовалось изготовить 104 символа. Для "Зверинецкой" нужно в два раза меньше — 52 буквы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве потекла еще одна станция метро. На фото, опубликованном в сети, видно, что по стене станции стекает вода.