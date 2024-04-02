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В киевском метро перестали работать комплексы самообслуживания: что известно

Автор
Анна Нестерова Анна Нестерова
Дата публикации
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Автор
Столичная подземка Новость обновлена 02 апреля 2024, 15:41
Столичная подземка. Фото Открытые источники

Ремонтом уже занимаются специалисты

Во вторник, 2 апреля, по техническим причинам на станциях киевского метро временно перестали работать комплексы самообслуживания. Специалисты уже занимаются оперативным восстановлением работы оборудования и делают все возможное.

Ориентировочно для устранения неисправности потребуется 30 минут. Об этом сообщили в официальном Телеграм-канале КГГА.

Так, на станциях столичного метрополитена произошел сбой в работе комплексов самообслуживания. По этой причине пассажиры не могут оплатить проезд в метро при помощи терминалов.

Сейчас оплатить за проезд можно:

  • транспортной картой
  • qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой
  • бесконтактной банковской карточкой
  • мобильным приложением ApplePay или Google Pay.

UPD: Стоит отметить, что буквально через 20 минут работа комплексов самообслуживания біла возобновлена на всех станциях метро.

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Теги:
#Киев #Метро #Киевский метрополитен