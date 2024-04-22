"Почайну" та "Тараса Шевченка" не закриють: у КМДА обіцяють не доводити Київ до колапсу

Тунель потребує планового капітального ремонту

Київський метрополітен заперечує поширення інформації про нібито заплановане закриття станцій метро "Тараса Шевченка" та "Почайна". Наразі жодних змін у роботі цих станцій не передбачено.

Про це повідомляють у КМДА. Зазначається, що листопаді 2023 року відбувся тендер на розробку проєктної документації для капітального ремонту ділянки тунелю між "Тарасом Шевченком" та "Почайною". Проте, роботи плануються проводити без зупинки руху поїздів.

"Однак остаточні проєктні рішення будуть визначені після проходження державної експертизи", — заявили у КМДА.

Також нагадують, що станції "Почайна" та "Тараса Шевченка", відкриті у 1980 році. Тунель між ними потребує планового капітального ремонту через фізичну зношеність.

Наразі всі станції та перегінні тунелі київського метрополітену, включаючи "Поштову площу", "Тараса Шевченка" та "Почайну", працюють у звичайному режимі, виконуючи свою першочергову функцію – пасажирські перевезення, а також слугуючи цілодобовим укриттям для населення під час повітряної тривоги.

Про будь-які зміни у роботі метрополітену буде повідомлено заздалегідь.

"Комунальне підприємство завчасно інформуватиме пасажирів про початок капітальних ремонтів та інших робіт, що можуть вплинути на режим роботи метрополітену. Тож "Київський метрополітен" закликає не маніпулювати на темі роботи столичної підземки та довіряти офіційним джерелам інформації", — підкреслюють у КМДА.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві потекла ще одна станція метро. На фото видно, що по стіні стікає вода.