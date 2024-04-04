"В Киеве закроют еще одну станцию метро?": в сети появилось тревожное видео

Ситуация с подтоплением станций в столичном метро усугубляется

В четверг, 4 апреля, на территории станции метро "Майдан Незалежности" были замечены струйки воды, которые активно начали капать с потолка и стекать по стенам. В связи с этим даже закрыли один из входов в подземный переход.

Об этом сообщают киевские Телеграм-каналы. Официальных комментариев столичных властей по данному поводу, на данный момент, нет.

После экстренного закрытия движения по шести станциям киевского метро из-за разгерметизации и подтопления, жители и гости столицы начали обращать пристальное внимание на состояние подземных тоннелей и, как оказалось, не зря.

Так, в Киеве пассажиры обратили внимание на то, что один из входов в подземный переход на станции метро "Майдан Незалежности" оказался закрытым. По словам коммунальщиков, здесь начал активно протекать потолок и вода скапливается в большие луже на полу.

Видео под названием "Закроют еще одну станцию метро?" вызвало бурную реакцию среди жителей столицы, которые обвинили городские власти в бездействии и пассивности:

Стоит отметить, что станция метро "Майдан Незалежности" является 15-я станцией Киевского метрополитена. Расположена она в Печерском районе на Оболонско-Теремковской линии, между станциями "Почтовая площадь" и "Площадь Украинских Героев".

Открыта она была 17 декабря 1976 года под названием "Площадь Калинина" в составе первой очереди строительства Куренёвско-Красноармейской линии. Нынешнее название станция "носит" с 26 августа 1991 года.

Станция была закрыта для пассажиров с 26 февраля по 20 декабря 2022 года в связи со вторжением России на Украину. В тот период станция работала только в режиме бомбоубежища.

Напомним, что на данный момент в Киеве полностью закрыты станции метро "Теремки", "Ипподром", "Выставочный центр", "Васильковская", "Голосеевская" и "Демиевская".

Шесть станций метро на "синей ветке" в украинской столице оказались закрытыми из-за подтопления, а потому в городе образовался настоящий транспортный коллапс.

После этого метрополитен запустил челночное движение поездов в направлении "Теремков" и обратно, а полиция пришла в КП "Киевский метрополитен" и КГГА в рамках расследования обстоятельств аварии в шахте метро.

Мэр Киева Виталий Кличко предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства на станции "Демиевская". По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности.

Кроме этого над "затопленной" станцией метро в Киеве произошло новое ЧП — здесь образовалась глубокая воронка и начал проседать грунт. Строители перекрыли значительный участок местности за ларьками и начали работы по укреплению конструкций. Кроме этого здесь провели масштабные геологические исследования.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве не работают QR-коды на табличках с картой укрытий. Таким образом на третий год полномасштабной войны фактически на всех остановках общественного транспорта в Киева информирование о ближайших укрытиях просто отсутствует.