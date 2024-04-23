Скільки коштує закордонний паспорт у Києві: огляд цін, електронної черги та паспортних сервісів

Подати заяву самостійно може особа, якій виповнилося 16 років

Для поїздки за кордон українцям потрібно закордонний паспорт, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та дає право на виїзд та в'їзд в державу. Отримати зовнішній документ можна в декількох органах.

"Телеграф" розповідає, скільки коштує оформити закордонний паспорт у Києві, як записатися в електронну чергу та які паспортні сервіси доступні.

Де подати заяву

Отримати зовнішній паспорт можна в Державній міграційній службі України. Відділи оформлення документів знаходяться за адресами:

вул. Академіка Ромоданова, 17

вул. Герцена, 9

пл. Галицька (Перемоги), 3

Святошинський відділ: вул. Гната Юри, 9

Солом`янський відділ: вул. Єреванська, 25

Печерський відділ: вул. Омеляновича-Павленка, 14/12

Голосіївський відділ: вул. Голосіївська, 15

Подільський відділ: вул. Межигірська, 30

Оболонський відділ: вул. Автозаводська, 25-а

Деснянський відділ: вул. Рональда Рейгана, 22

Дніпровський відділ: вул. Юрія Поправки, 14-а

Дарницький відділ: просп. Бажана, 3-а

Також подати заяву на отримання документа можна в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Адреси центрів:

вул. Дніпровська набережна, 19-Б

просп. Голосіївський, 42

вул. С. Олійника, 21

просп. Червоної Калини, 29

бульв. Івана Котляревського 1/1

вул. Левка Лук’яненка, 16

вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15

вул. Костянтинівська, 9/6

просп. Берестейський, 97

просп. Повітряних Сил, 41

бульв. Тараса Шевченка, 26/4

У Києві доступний паспортний сервіс ДП "Документ".

Адреси центрів:

вул. Генерала Алмазова, 11

пл. Галицька (Перемоги), 3

просп. Правди, 47

просп. М. Бажана, 38

просп. С. Бандери, 23

Вишневе, вул. Київська, 2л

Ціни

У ЦНАП і Міграційній службі вартість не термінового закордонного паспорта складає 958 грн (20 робочих днів). Термінове (протягом 7 робочих днів) оформлення коштує 1598 грн.

У випадку з необхідністю термінового виїзду за кордон на термінове лікування або щоб супроводити тяжкохворого, або через смерть родича, який проживав за кордоном, можна отримати закордонний паспорт протягом 3 робочих днів — це буде коштувати 1598 грн.

У паспортному сервісі ДП "Документ" не терміновий (20 днів) зовнішній паспорт коштує 1498 грн. Закордонний паспорт біометричний — терміновий (7 днів) 2138 грн.

Вартість вказана без урахування банківської комісії.

Електронна черга

Записатися в електронну чергу для оформлення закордонного паспорта можна в центрах надання послуг або на сайті:

Перед записом необхідно створити особистий кабінет на сайті сервісу.

Потім натиснути на розділ "Електронна черга".

Після чого обрати центр за необхідною вам адресою та час.

Потім повинен прийти номер талона (він може прийти на номер телефону або вайбер чи телеграм).

Необхідні документи

Для отримання закордонного паспорта потрібно:

Паспорт громадянина України.

Ідентифікаційний номер платника податків (ІПН).

Свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку).

Заява-анкета (заповнюється на місці).

Фотокартка (виготовляється на місці).

Додаткові документи (залежно від категорії закордонного паспорта).

Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати.

Нагадуємо, особи, яким виповнилося 16 років, можуть подати заяву самостійно. Для отримання паспорта особам до 16 років заяву подає один з батьків, опікунів або інших законних представників особисто або законний представник (без згоди іншого з батьків/опікунів).

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