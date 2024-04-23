Из Украины пытались вывезти археологические находки, которым больше 8 тысяч лет: фото

На нарушителя составлен протокол

Киевские таможенники во время осмотра международной почтовой отправки, следовавшей из Кривого Рога в США, обнаружили три археологических артефакта – нуклеусы из кремня. Они с 6-2 тысячелетия до н.э.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни. Отшлифованные каменные ядрища с четкими гранями, вероятно, являлись частью орудий труда наших далеких предков.

"Учитывая все признаки древнего происхождения камней, таможенники решили доставить находки на экспертизу в Национальный музей истории Украины относительно принадлежности их к культурным ценностям", — говорится в сообщении.

Специалисты музея определили, что это подлинные нуклеусы. Происхождением они из северо-западной и западной частей Украины. Самый большой из них длиной 15 см.

Отшлифованные каменные ядрища

Эти артефакты являются частью археологических культур периода неолита или бронзового века, датируемого примерно 6-2 тысячелетием до н.э. Они имеют культурную и историческую ценность.

"Нуклеусы – это каменные ядрища из кремня, обсидиана, яшмы и т.д. В древности от них скалили острые пластины, которые затем использовались как каменные орудия, например ножи", — отмечают в Киевской таможне.

Артефакт эпохи "неолит — век бронзы"

Таможенники напоминают, запрещено продавать предметы археологии, коллекционировать частным лицам и вывозить за пределы Украины.

"Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных и исторических ценностей за границу нужно соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины", — отмечается в сообщении.

Подлинные нуклеусы

Таможенники подчеркивают, что такого разрешения мужчина, пытавшийся отправить артефакты за границу, им не предоставил. Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве таможенники предотвратили незаконную попытку ввоза на территорию Украины психотропного вещества ДМТ, обращение которой строго запрещено во многих странах мира. Психоделик переслали по почте из Испании и задекларировали его как "пищевую добавку".