Нічого святого: у Києві чоловік скоїв зухвале пограбування храму (фото)

Зловмиснику загрожує тривале тюремне ув’язнення

У київському храмі Георгія Побідоносця сталося зухвале пограбування — тут зловмисник розбив скло ікони та викрав ювелірні прикраси, які парафіяни залишили у вигляді пожертвувань. Зловмисника вдалося затримати по гарячих слідах.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Подробиці пограбування розповіли у пресслужбі Поліції Києва.

Так, столичні правоохоронці отримали інформацію про те, що у храмі Георгія Побідоносця, розташованого у Солом’янському районі Києва, було скоєно пограбування.

Під час проведення першочергових оперативно-розшукових заходів було встановлено, що на територію храму зайшов 27-річний чоловік. Злочинець розбив скло ікони та зірвав ювелірні прикраси з дорогоцінного металу, які були залишені парафіянами у вигляді пожертвувань. Після цього зловмисник втік.

Злочинець розбив скло ікони та викрав прикраси

Злочинець розбив скло ікони та викрав прикраси

Поліцейським вдалося за лічені години встановити особу зловмисника та затримати його. Як виявилося, на злочин пішов раніше неодноразово засуджений за майнові злочини уродженець Київщини.

Чоловік намагався сховатися від правоохоронців в одному з київських хостелів, але 27-річного злочинця було затримано, а викрадені прикраси вилучено.

Злочинця затримали

За фактом грабіжу, скоєного в умовах воєнного стану, було порушено кримінальне провадження.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років. Розслідування по цій справі триває.

Храм Георгія Побідоносця

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