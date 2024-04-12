Убивали, резали и пытали: в Киеве задержали криминальных авторитетов из Полтавы (фото)

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы

Столичные правоохранители задержали членов ОПГ в состав которой входили криминальные авторитеты. Как оказалаось, банда действовала в течение октября 2022 — апреля 2024 годов и "специализировалась" на вымогательстве несуществующих долгов с людей, кражах из квартир и незаконном завладении транспортными средствами.

На их преступном счету не менее 13 тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом сообщается на сайте "Полтавщина".

Так, вечером, 10 апреля, в Оболонское управление полиции поступило сообщение о том, что в его квартиру ворвались четверо неизвестных, представившись полицейскими. Мужчины избили и связали потерпевшего, а затем силой заставили его отдать 20 тысяч гривен и почти 400 долларов.

Нападающими оказались мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. Один из них имеет российское гражданство. В ходе обысков по местам жительства злоумышленников полицейские обнаружили вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к разбойному нападению.

По словам правоохранителей, мотивом преступления мог быть давний конфликт между киевлянином и одним из нападавших. Злоумышленники таким образом решили "поквитаться" с потерпевшим.

Санкционированный обыск

Преступники применяли пытки

Фигурантам сообщили о подозрении в совершении разбоя. Суд избрал им меру пресечения в виде содержание под стражей без права внесения залога. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как оказалось, в ходе спецоперации всего было задержано десять жителей Полтавы. Об этом рассказали в пресс-службах полиции Полтавщины и прокуратуры области.

Так, стало известно, что задержанные были членами ОПГ, которая действовала в течение октября 2022 — апреля 2024 годов и "специализировалась" на вымогательстве несуществующих долгов с людей, кражах из квартир и незаконном завладении транспортными средствами. На их счету не менее 13 тяжких и особо тяжких преступлений.

Именная бита криминального авторитета по кличке "Сокол"

Организатор банды — полтавский 39-летний криминальный авторитет по кличке "Сокол". Он ранее был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений. Фигурант привлек в сообщники еще девять человек в возрасте от 21-го до 32-х лет, большинство из которых ранее также отбывали наказание в местах лишения свободы.

Под контролем лидера группировки находились два отдельных звена организации, которые возглавляли его доверенные лица. В ОПГ действовала жесткая дисциплина — все действия были согласованы, а правила поведения регламентировались.

Источником доходов для участников банды стали кражи, угон автомобилей, выбивание из потерпевших вымышленных долгов, шантаж и запугивание. Суммы составляли от нескольких тысяч гривен до нескольких тысяч долларов США. Также подозреваемые помогали своим знакомым "решать" конфликтные ситуации с "конкурентами".

Членов ОПГ задержали

Как оказалось, в Киеве правоохранителям удалось задержать 10 апреля пятерых участников группировки во главе с криминальным авторитетом. В этот же день полицейские провели 17 обысков и изъяли дорогостоящие автомобили, банковские карты, поддельные документы, наборы отмычек к замкам, оружие, кастеты и прочее.

Параллельная операция по задержанию членов ОПГ проходила и в Полтаве. Всем подозреваемым предъявлен ряд подозрений.

По информации СМИ, среди задержанных есть полтавский криминальный авторите по кличке "Сокол". Его личность подтверждается оперативными фото, на которых есть бейсбольная бита с надписью "SOKOL".

Преступник неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В начале августа 2023-го правоохранители объявили Соколовского в розыск за избиение двух женщин в парикмахерской на Подоле. Также он является фигурантом ряда уголовных дел.

Кроме этого, зимой 2021 года его ранили во время стрельбы возле СТО в Полтаве.

Также Александр Соколовский есть среди обвиняемых по делу смертельной стрельбы на пляже Дублянщины, которая произошла летом 2017 года.

Также был задержан и сын известного криминального авторитета Валерия Павлишина, по прозвищу "Мышца". Парень неоднократно обвинялся в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, однако каждый раз ему удавалось уйти от ответсвенности.

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