Арестованного ТРЦ-гиганта в центре Киева передадут в новые руки: кому достанется "Гулливер"

Судебное заседание назначено на 26 апреля

Офис Генерального прокурора Украины планирует передать столичный ТРЦ "Гулливер", который принадлежал бизнесмену Виктору Полищуку, в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Ходатайство прокуроры подали в Шевченковский районный суд Киева в рамках уголовного расследования Бюро экономической безопасности по уклонению руководством "Гулливера" от уплаты налогов на сумму 146 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба "Судебной власти Украины", передает Радио Свобода. Заседание суда назначено на 26 апреля в 11:15.

Журналисты раскрыли, что бизнесмен Виктор Полищук, владелец "Гулливера" и сети "Эльдорадо", в течение 2022 года не выплачивал долги государственным банкам (14 миллиардов гривен), ссылаясь на финансовые трудности, но при этом покупал элитные авто за десятки миллионов гривен.

9 апреля Киевский апелляционный суд наложил арест на имущество ООО "Три О", в которое, в частности, входит известный ТРЦ "Гулливер". Общая площадь арестованного имущества составляет 151,8 тысячи квадратных метров.

Как ранее сообщал "Телеграф", Виктор Полищук имеет тесные связи с Россией. Украинское "Эльдорадо", владельцем которого являлся предприниматель, не отказалось от бизнеса из России и после года масштабной агрессии. Жена Полищука — Лилия Резвая, племянница супруги экс-президента России Дмитрия Медведева. Также бизнесмен имел связь с Виктором Медведчуком и Виктором Януковичем.