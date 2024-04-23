Нардеп от "Слуги народа" сравнил депутата Киевсовета с чихуахуа: почему возник конфликт (видео)

Это уже не первый конфликт между нардепом и депутатами Киевсовета

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Виталий Безгин прокомментировал конфликт с депутатом Киевского городского совета, сопредседателем фракции "УДАР" Дмитрием Белоцерковцем. Инцидент произошел во вторник, 23 апреля, в помещении Верховной Рады.

Нардеп рассказал, что Белоцерковец пытался спровоцировать потасовку, сообщает корреспондент "Телеграфа". Но, по его словам, ничего не произошло.

"Ну смотрите, а на что реагировать. Я же понимаю с какой ролью человек ходит. Вы когда по парку гуляете, вы идете и идет напротив хозяин, и там чихуахуа идет. Вот она если хочет вас за джинсы укусить, вы будете на нее бросаться или разговаривать с хозяином? Я ответил, думаю на ваш вопрос", — заявил Безгин.

Напомним, во вторник, 23 апреля, в Верховной Раде Украины состоялось первое заседание временной специальной комиссии по Киеву, которая должна расследовать эффективность работы столичных городских властей во время войны. В какой-то момент в коридоре начался спор между собравшимися, переросший в потасовку.

Безгин не хотел пускать Белоцерковца на первое заседание временной специальной комиссии. В результате между мужчинами начался словесный спор, переросший в толкотню.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 21 марта работа временной следственной комиссии по Киеву тоже началась со скандала. Это произошло, поскольку народный депутат от "Слуги народа" и глава ВСК Виталий Безгин не пускал на заседание депутатов Киевсовета.