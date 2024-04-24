Арештованого ТРЦ-гіганта в центрі Києва передадуть в нові руки: кому дістанеться "Гулівер"

Судове засідання призначене на 26 квітня

Офіс Генерального прокурора України планує передати столичний ТРЦ "Гулівер", що належив бізнесмену Віктору Поліщуку, в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Клопотання прокурори подали до Шевченківського районного суду Києва в межах кримінального розслідування Бюро економічної безпеки щодо ухилення керівництвом "Гуліверу" від сплати податків на суму 146 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба "Судової влади України", передає Радіо Свобода. Засідання суду призначене на 26 квітня на 11:15.

Журналісти розкрили, що бізнесмен Віктор Поліщук, власник "Гулівера" і мережі "Ельдорадо", протягом 2022 року не виплачував борги державним банкам (14 мільярдів гривень), посилаючись на фінансові труднощі, але при цьому купував елітні авто за десятки мільйонів гривень.

9 квітня Київський апеляційний суд наклав арешт на майно ТОВ "Три О", до якого, зокрема, входить відомий ТРЦ "Гулівер". Загальна площа арештованого майна сягає 151,8 тисячі квадратних метрів.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Віктор Поліщук має тісні зв'язки з Росією. Українське "Ельдорадо", власником якого був підприємець, не відмовилося від бізнесу з Росії й після року масштабної агресії. Жінка Поліщука — Лілія Резвая, племінниця дружини екс-президента Росії Дмитра Медведєва. Також бізнесмен там зв'язки з Віктором Медведчуком і Віктором Януковичем.