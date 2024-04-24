Метро в Киеве может провалиться в самом центре: что говорят у Кличко

Из-за бюрократических споров и недоразумений с полномочиями на замороженном строительстве в районе Почтовой площади появилась угроза нового коллапса

В Киеве, вероятно, возникла еще одна проблемная точка, которая может угрожать опасному подтоплению и аварии на синей ветке метрополитена в районе Почтовой площади. Об этом на заседании временной специальной комиссии (ВСК) по проблемным вопросам в столице во вторник, 23 апреля, заявила народная депутат, архитектор Анна Бондарь (избиралась в ВР в столичном округе №220 от "Слуг народа").

— Мне кажется, что состояние станции "Почтовая площадь" не очень хорошее, и это связано с замороженным строительством на площади… Сложившаяся ситуация может привести к затоплению грунтовыми водами подземного пространства Почтовой площади, уничтожению находок археологических исследований, подвалов окружающих зданий тому подобное. В результате подъема подземных вод произойдет полное замачивание грунтовыми массами строительной площадки с изменением физико-механических характеристик грунтов, что приведет к дополнительным деформациям не только близлежащих зданий, но и просадке тоннелей метрополитена, а также фундаментов, – заявила парламентарий.

По ее словам, есть подозрение, что на объекте замороженного строительства под Почтовой площадью в течение пяти лет не откачивалась вода, а состояние временных укрепляющих конструкций и коммуникаций за это время стало аварийным. Следовательно, кроме угрозы оползней и разрушений в этой локации еще и возникает вопрос безопасности людей, которые проходят или проезжают на Почтовой площади, а также передвигаются в метро.

Зоне на Почтовой площади грозит оползень

В свою очередь заместитель председателя КГГА, экс-глава Подольской РГА Валентин Мондриевский отметил, что в ситуации с Почтовой площадью существует ряд бюрократических моментов, и в то же время в контексте полномочий городских властей и государственных органов остается и отдельная зона ответственности государства.

— Здесь речь идет не только об ответственности управления противоаварийных работ для поддержки склона, работы метрополитена или дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений (которые являются одними из субъектов этого сложного инвестиционного проекта), а говорится в том числе о соответствующем постановлении ВР. Потому что этот документ говорит в частности об имеющейся там археологии (которую нашли во время реализации этого проекта). Но моменты реализации археологических находок (то есть там под землей), консервации, дальнейшей разработки и содержания археологии, — это вопрос государства. Потому что там есть культурная составляющая, за которую отвечают Министерство культуры и Институт археологии НАН Украины. Речь идет не о Киеве или конкретном коммунальном или госпредприятии, но и об этом постановлении, которое частично связывает нам руки, чтобы реализовывать вопросы безопасности. И неважно, кто это будет делать. Поэтому просил бы не политизировать этот вопрос, — сказал он.

Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко добавил, что в целом в публичном пространстве порой якобы звучит немало манипуляций вокруг темы "аварий" метро, а городские власти поэтому оказались в определенной роли постоянного опровергателя фейков.

— Влага в тоннели метрополитена, в подземные помещения метро или на станции, так или иначе попадает. Но это не значит, что это уже аварийная или критическая ситуация. Это не значит, что нужно закрывать какую-нибудь станцию метро или перекрывать определенный отрезок тоннеля. Что касается ограничения движения между станциями "Лыбедская" и "Демиевская", то его ввели для предупреждения чрезвычайной ситуации… Нам всем нужно перед тем, как говорим, что закроют какую-нибудь станцию (или что-то не исследовалось), вместе думать, как мы это говорим, чтобы не испугать наших горожан, — отметил Бондаренко.

В то же время глава ВСК, нардеп Виталий Безгин (фракция "СН") на заседании предложил нардепам, представителям городских властей и активистам лично "без цирков" проверить, аварийная ли сейчас ситуация под Почтовой площадью, или нет.

"Почтовая Площадь. Есть ли риск катастрофической ситуации? По мнению активистов и экспертов — да, по мнению киевской городской власти — нет. Но мы не вправе подвергать киевлян опасности, поэтому договорились с Владимиром Бондаренко вместе спуститься на объект в ближайшее время, вместе с представителями ВСК, и увидеть все своими глазами. Мы не можем допустить даже потенциальную катастрофу в городе", — заявил Безгин после заседания комиссии.

Как сообщалось, накануне глава КГГА Виталий Кличко не пришел на заседание ВСК по Киеву, заявив, что экспертов, которых привлекает комиссия для обсуждения, — "это непрофессиональные блоггеры и шоумены не первого сорта". А перед самым заседанием комиссии произошла стычка между нардепом Безгиным и сопредседателем фракции УДАР в Киевсовете Дмитрием Белоцерковцем.

"Телеграф" также писал, что на днях в Оболонском районе Киева пассажиры обратили внимание на то, в каком состоянии находится подземный переход на станции метро "Оболонь". Там на потолке виднелись трещины и пятна, а штукатурка буквально падала на головы людей.