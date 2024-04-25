В метро Киева заметили необычные вагоны с бархатными диванами: где они курсируют (фото)

Столичная подземка умеет удивлять

Пассажиры киевского метро стали все чаще видеть бело-красные поезда с бархатными диванами красного цвета внутри вагонов. Так выглядят "варшавские" поезда, которые Киев получил в качестве благотворительной помощи от Польши.

Курсируют вагоны из Варшавы по зеленой линии Киевского метрополитена. Об этом сообщал ранее мэр столицы Виталий Кличко.

Так, пассажиры столичной подземки начали обращать внимание на необычные вагоны, которые имеют бело-красный цвет. Внутри они оборудованы удобными бархатными диванами-сиденьями красного цвета.

Как оказалось, именно так выглядят "варшавские" вагоны, которые в качестве безвозмездной помощи получил киевский метрополитен от Польши. Первый поезд с польскими вагонами начал курсировать по зеленой ветке киевского метро 1 ноября прошлого года.

Пассажиры все чаще замечают "варшавские" вагоны в метро Киева

Пассажиры все чаще замечают "варшавские" вагоны в метро Киева

В начале апреля текущего года на маршрут зеленой ветки столичного метро вышел уже второй поезд из вагонов, которые Киев получил от Варшавы.

Всего в прошлом году в качестве благотворительной помощи столица Польши передала Киеву 60 вагонов метро.

Специалисты КП "Киевский метрополитен" проводят необходимые экспертизы вагонов. Одну часть они используют как технических доноров для капремонтов вагонов киевской подземки. А вторую часть — адаптируют и добавляют в подвижной состав столичного метро.

"Варшавские" вагоны

В частности, уже ведутся работы по адаптации 2 вагонов, которые станут частью третьего польского поезда. Его выход на линию запланирован до конца лета этого года.

"Варшавские" вагоны

"Варшавские" вагоны

Для справки: Сырецко-Печерская ли́ния (с 2012 года на официальных схемах отмечается как Зелёная линия метро) — исторически третья линия Киевского метрополитена, которая имеет наибольшую длину из всех трёх веток.

Количество станций — 16, протяжённость линии — 23,9 км, время поездки — 39 минут. Проходит от массивов Сырец и Лукьяновка на северо-западе до Харьковского массива и Рембазы на востоке. На схемах обозначается зелёным цветом.

Зеленая линия метро имеет 16 станций

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на одной из станций киевского метро люди заметили подозрительную течь. На этот раз внимание киевлян привлек переход на станции метро "Теремки", которая располагается на злополучной "синей" ветке.