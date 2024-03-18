Польские вагоны курсируют по киевскому метро: что о них известно

Первый поезд пустили еще осенью прошлого года

Киевский метрополитен переживает не самые легкие времена — закрытие части синей ветки, скандальное строительство подземки на Виноградаре, скандал с главой метро Брагинским и прочее. И порадовать нечем. Однако, недавно в сети появилось видео польских вагонов.

Их столичная подземка получила от Польши в качестве благотворительной помощи. "Телеграф" решил напомнить, когда и как варшавские вагоны попали в Киев.

Первый раз о польских вагонах заговорили 25 апреля 2023 года. Тогда мэр Киева Виталий Кличко написал: "Вскоре в Киев из Варшавы прибудет первая партия вагонов метрополитена по помощи, которую оказывают нам польские друзья. Сейчас практически готовы к транспортировке 6 вагонов".

Приехали они меньше чем через месяц. Мэр столицы анонсировал прибытие 11 мая и показал фото польских вагонов.

Польский поезд метро

"Это стало возможным благодаря подписанному в прошлом году письму между столицами Польши и Украины о безвозмездной передаче 60 выведенных из эксплуатации вагонов Варшавского метрополитена", — написал городской голова.

Середина вагонов

Кличко отметил, что "полученные вагоны принадлежат к подвижному составу серии №81-717, который также эксплуатируется и в киевском метро. Они, в первую очередь, будут использованы в качестве технических доноров для капитальных ремонтов действующих подвижных составов". Также добавил, что поставка всех 60 вагонов состоится поэтапно.

Кабина вагона метро

1 ноября прошлого года первый поезд с польскими вагонами начал курсировать по зеленой ветке киевского метро.

Бело-красный варшавский поезд в столичной подземке

Мэр Киева в метро

Сейчас пассажиры киевского метро стали чаще видеть бело-красные поезда.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети показали, как выглядят новые буквы для станций метро "Зверинецкая" и "Площадь Украинских Героев".