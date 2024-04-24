"Святой источник": на киевской станции метро заметили подозрительную течь (видео)

Люди возмущены бездействием киевских властей

После экстренного закрытия движения по шести станциям киевского метро из-за разгерметизации и подтопления, жители и гости столицы начали обращать пристальное внимание на состояние подземных тоннелей и, как оказалось, не зря. На этот раз внимание киевлян привлек переход на станции метро "Теремки", которая располагается на злополучной "синей" ветке.

Прохожие заметили, что в одной из стен образовалась странная выбоина в которой виднеется вода. Об этом сообщили киевляне в соцсети.

Так, в Голосеевском районе Киева пассажиры обратили внимание на то в каком состоянии находится подземный переход на станции метро "Теремки". Здесь на стенах виднеются трещины, а в одной из глубоких выбоин журчит вода.

Переход выглядит неухоженным и такое состояние стены явно вызвано протечкой — киевляне отмечают, что здесь часто наблюдаются ручейки, которые стекают по стенам.

Стоит отметить, что весь переход выглядит изношенным и явно требует капитального ремонта. Пассажиров столичной подземки возмущает такое положение вещей и они обвиняют киевские власти в бездействии.

Важно понимать, что станция метро "Теремки" находится на "синей" ветке и она ранее была закрыта из-за экстренного подтопления подземки. Также в Киеве не работают станции метро "Ипподром", "Выставочный центр", "Васильковская", "Голосеевская" и "Демиевская".

"Теремки" находятся на "синей" ветке

Напомним, что шесть станций метро на "синей ветке" в украинской столице оказались закрытыми из-за подтопления, а потому в городе образовался настоящий транспортный коллапс.

После этого метрополитен запустил челночное движение поездов в направлении "Теремков" и обратно, а полиция пришла в КП "Киевский метрополитен" и КГГА в рамках расследования обстоятельств аварии в шахте метро.

В столице закрыли шесть станций метро на "синей" ветке

Затем появилась информация о том, что "синюю" ветку метро в Киеве откроют через несколько лет, так как перегонный тоннель между "Демиевской" и "Лыбедской" со временем стал полностью непригодным для движения вагонов. На этом участке будут строить новый тоннель и эти работы могут растянуться на годы.

Однако Кличко опроверг данные слухи и назвал сроки возобновления движения между станциями киевского метро "Лыбедская" и "Демиевская". По его словам, работы идут по плану и поезда здесь начнут ходить уже летом этого года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что чиновница киевского метрополитена пойдет под суд — ее подозревают в служебной халатности и нанесении материального ущерба коммунальному предприятию более чем на 300 тысяч гривен.