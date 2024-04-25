У метро Києва помітили незвичайні вагони із оксамитовими диванами: де вони курсують (фото)

Столична підземка вміє дивувати

Пасажири київського метро стали все частіше бачити біло-червоні потяги з оксамитовими диванами червоного кольору всередині вагонів. Так виглядають "варшавські" потяги, які Київ отримав в якості благодійної допомоги від Польщі.

Курсують вагони із Варшави зеленою лінією Київського метрополітену. Про це повідомляв раніше мер столиці Віталій Кличко.

Так, пасажири столичної підземки почали звертати увагу на незвичайні вагони, що мають біло-червоний колір. Усередині вони обладнані зручними оксамитовими диванами-сидіннями червоного кольору.

Як виявилося, саме так виглядають "варшавські" вагони, які в якості безоплатної допомоги отримав київський метрополітен від Польщі. Перший потяг із польськими вагонами почав курсувати зеленою гілкою київського метро 1 листопада минулого року.

Пасажири все частіше бачать "варшавські" вагони в метро Києва

Пасажири все частіше помічають "варшавські" вагони у метро Києва

На початку квітня поточного року на маршрут зеленої гілки столичного метро вийшов уже другий поїзд із вагонів, які Київ отримав від Варшави.

Загалом минулого року як благодійну допомогу столиця Польщі передала Києву 60 вагонів метро.

Фахівці КП "Київський метрополітен" проводять необхідні експертизи вагонів. Одну частину вони використовують як технічних донорів для капремонтів вагонів київської підземки. А другу частину — адаптують і додають до рухомого складу столичного метро.

"Варшавські" вагони

Зокрема, вже тривають роботи з адаптації 2 вагонів, що стануть частиною третього польського поїзду. Його вихід на лінію запланований до кінця літа цього року.

"Варшавські" вагони

"Варшавські" вагони

Для довідки: Сирецько-Печерська лінія (з 2012 року на офіційних схемах відзначається як Зелена лінія метро) – історично третя лінія Київського метрополітену, яка має найбільшу довжину з трьох ліній.

Кількість станцій — 16, довжина лінії — 23,9 км, час поїздки — 39 хвилин. Проходить від масивів Сирець та Лук’янівка на північному заході до Харківського масиву та Рембази на сході. На схемах позначається зеленим кольором.

Зелена лінія метро має 16 станцій

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на одній зі станцій київського метро люди помітили підозрілу течу. Цього разу увагу киян привернув перехід на станції метро "Теремки", яка знаходиться на злощасній "синій" гілці.