Куда пойти на выходных в Киеве: подборка интересных мероприятий

Вас ждет насыщенный и яркий уик-энд

В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса и тревоги. Чтобы немного расслабиться и отвлечься от негативных мыслей, предлагаем вам посетить мероприятия, которые пройдут в эти выходные в столице.

Вас ждут стендапы, концерты, театральные представления, творческие вечера и многое другое. Позвольте себе зарядиться энергией после рабочей недели и незабываемо провести время с самыми родными людьми.

Редакция "Телеграфа" подготовила для вас подборку ярких ивентов предстоящего уик-энда, среди которых вы наверняка сможете найти что-нибудь интересное и увлекательное.

Куда пойти в Киеве в субботу, 27 апреля

Богдан Богаченко. Третий стендап спешл

Когда: 27 апреля, начало в 19:00

Где: Komediant Stand Up Kyiv

Адрес: ул. Саксаганского, 1г

Стоимость: от 350 гривен

Бодя Богаченко уже в третий раз приготовил для вас время новых шуток, чтобы рабочая неделя закончилась с улыбкой на лице. Третий стендап спешл уже в эту субботу на сцене Komediant Stand Up Kyiv.

Вход военным – бесплатный.

Возраст гостей: 16+.

Kyiv Modern Ballet. Вий. Раду Поклитару

Когда: 27 апреля, начало в 18:00

Где: МЦКИ (Октябрьский дворец)

Адрес: Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость: от 290 гривен

Балет "Вий" в постановке Раду Поклитару — мистическая история по мотивам повести Николая Гоголя — притча о вере и унынии, о испытании человеческой души и силы духа.

Новый балет вобрал в себя лучший опыт главного балетмейстера Академического театра "Киев Модерн-балет" .

Специально к спектаклю музыка была написана украинским композитором Александром Родиным.

В балете все персонажи сохранили свои имена, однако не стоит ждать иллюстрации всем известного сюжета. Режиссерское прочтение Раду Поклитару — это всегда творческое переосмысление места действия, предлагаемых обстоятельств и поступков героев.

Joe Cocker Tribute

Когда: 27 апреля, начало в 18:00

Где: Barbeer

Адрес: ул. Максимовича, 4

Стоимость: от 200 гривен

"You Can Leave Your Hat On", "Unchain My Heart", "My Father’s Son" и многие другие хиты Джо Кокера исполнит бэнд Night Calls и солист Владимир Веклич.

Сразу после концерта оставайтесь на afterparty с лучшими мировыми хитами и танцуйте до 23:00.

СТЕНДАП в Дороти Паб

Когда: 27 апреля, начало в 18:00

Где: Dorothy pub

Адрес: ул. Саксаганского, 16/43

Стоимость: 300 гривен

В этот вечер на сцене:

Алексей Примаченко

Олесь Пинчук

Арсен Пучков

Ярослав Пирог

Важно: 20% прибыли уходит на нужды ВСУ.

Продолжительность программы – 60-90 минут.

Шоу-программа представлена на украинском языке. Рекомендуется лицам старше 18 лет.

Спектакль "Пена дней"

Когда: 27 апреля, начало в 18:00

Где: Сцена 6

Адрес: ул. Васильковская, 1

Стоимость: от 250 гривен

"Пена дней" — это история людей, которые учились любить. Они тонули друг в друге, но учились плавать, они игнорировали быт, но учились держать баланс. Первое яркое чувство, вечеринки, прогулки, философские лекции и жаркие дискуссии, вкус губ и прикосновение руки любимого человека…

Все это может исчезнуть, когда их мир окажется на грани катастрофы и заставит принимать тяжелые взрослые решения.

DOROFEEVA в Osocor Residence

Когда: 27 апреля, начало в 17:00

Где: Osocor Residence

Адрес: ул. Виноградная, 2

Стоимость: 1200 гривен

Надя Дорофеева – одна из самых ярких звезд украинской музыкальной сцены, завоевывающая сердца миллионов поклонников своими неповторимыми хитами.

Надя не только поражает своим талантом, но и служит примером для многих. Ее музыка не только развлекает, но и помогает. Благотворительные концерты Нади собирают миллионы гривен в поддержку наших военных. Ее песни возглавляют музыкальные чарты и объединяют украинцев по всему миру, оказывая поддержку в сложные времена.

Приходите на концерт, чтобы насладиться украинской музыкой от настоящей профессионалки и одновременно приобщиться к благотворительному аукциону, средства от которого будут переданы в поддержку Вооруженных Сил Украины! Это не только невероятный вечер в компании звезды, но и возможность сделать хорошее дело и помочь тем, кто в этом нуждается.

Спектакль "Сорочинская ярмарка"

Когда: 27 апреля, начало в 17:00

Где: Киевский национальный академический театр оперетты

Адрес: ул. Большая Васильковская, 53/3

Стоимость: от 100 гривен

"Сорочинская ярмарка" — масштабный национальный проект, в котором представлены богатства украинского народного промысла, широта украинской души и народной мудрости, украинский мелос и колоритный юмор. Зрители за считанные секунды погружаются в это шумное и колоритное действо и следят за судьбами главных героев, которые умеют любить, дружить, сочувствовать, быть искренними и жить с открытым сердцем.

"Сорочинская ярмарка" — это яркий образец украинской классической оперетты, основоположником которой в Украине считается А. Рябов.

Подпольный стендап

Когда: 27 апреля, начало в 19:00

Где: Underground Standup Club

Адрес: ул. Золотоворотская, 15

Стоимость: от 300 гривен

В этот вечер будут выступать:

– Александр Качура. Император Китая, каскадер Джеки Чана, который начинал свою карьеру, выступая в клубах Гонконга и Шэньжэня.

– Свят Загайкевич. Основатель "Подпольного" и посол анекдота о стоматологах.

– Джейхун Сафаров. Очень продуктивный украинский комик азербайджанского происхождения.

– Екатерина Федоркова. Комикеса со своей уникальной подачей, которая точно сможет вас удивить.

Важно: 20% от собранных средств будут направлены на нужды ВСУ.

Спектакль "Королева детективов"

Когда: 27 апреля, начало в 17:00

Где: Театральный зал Киевской крепости

Адрес: ул. Госпитальная, 24А, вход с бульвара Леси Украинки между домами 12 и 14

Стоимость: 200 гривен

Персонажей спектакля "Королева детективов" дополнительно не стоит представлять, ведь их все знают чуть ли не с детства: это детективы месье Эркюль Пуаро, мистер Гастингс и мисс Марпл.

Однако главным персонажем действа выступает сама королева детективов Леди Агата Кристи Меллоуэн, кавалер ордена Британской империи и "Дама-командор".

Эта удивительная по силе духа женщина работала медсестрой в госпитале во время двух мировых войн, хотя в 1939-1945 годах она была уже всемирно известной писательницей Агатой Кристи.

Часть средств направляется на поддержку Сил обороны Украины.

Комедия "Интим вечеринка"(возраст: 21+)

Когда: 27 апреля, начало в 15:00

Где: Арт-студия "Темный Софит"

Адрес: ул. Владимирская 71 (вход со двора)

Стоимость: 500 гривен

По пьесе гениального, скандального, харизматичного, украинского драматурга Александра Неволько.

Шесть незнакомых между собой людей, случайно оказавшихся в закрытом имении на острове. События разворачиваются стремительно.

Совершено ужасное преступление. Жертва требует наказания вору.

А вот кто же этот загадочный вор?

Именно это и нужно выяснить героям пьесы…

Куда пойти в Киеве в воскресенье, 28 апреля

Проект Sava Lozovsky

Когда: 28 апреля, начало в 19:00

Где: GARNISON

Адрес: ул. Крещатик, 15/4 (Пассаж)

Стоимость: 100 гривен

SAVA Lozovsky – проект, который включает в себя такие музыкальные стили как кантри, фанк, регги, диско и блюз-рок.

Вы услышите каверы на Lenny Kravitz, Sting, Ray Charles, Guns’n’Roses, Tito & Tarantula, The Beatles, Rolling Stones, Elvis Presley, James Brown, Chuck Berry, Братья Гадюкины, Скрябин.

Также будут авторские песни, каждая из которых — маленькая история с большими и веселыми приключениями, под которые хочется танцевать и подпевать.

Комедийное шоу "Ведущие"

Когда: 28 апреля, начало в 18:31

Где: Подвал Культуры

Адрес: ул. Гончара, 30-А

Стоимость: 250 гривен

Это такое шоу, в котором комики шутят в очень абсурдном и молодежном стиле, но и взрослые есть среди их фанатов! Их зрители – лучшие умники во всем мире. Узнали себя? Нет??? В любом случае приходите…

В главных ролях:

Ведущий — Повар Данил

Ведущий – Тимофей Мишаков.

Латинские ритмы / Концерт струнного квартета

Когда: 28 апреля, начало в 18:00

Где: Малая Опера

Адрес: ул. Дегтяревская, 5

Стоимость: от 190 гривен

Ансамбль "ФРЕСКИ" представляет новую концертную программу в зажигательных латиноамериканских ритмах!

В нее вошли известные танцы и песни в стиле танго, самбы и боссаны.

Эта программа — о лирике и страсти, о сети любви и безумии свободы. А также о голубке и воробье.

В исполнении струнного квартета будут звучать известные латиноамериканские произведения!

Hans Zimmer Symphony

Когда: 28 апреля, начало в 17:00

Где: МЦКИ (Октябрьский дворец)

Адрес: Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость: 1090 гривен

"HANS ZIMMER SYMPHONY" — это новое симфоническое шоу саундтреков в исполнении оркестра BIGSHOW ORCHESTRA, под руководством талантливого дирижера Романа Мачишина и при участии рок-бэнда, хора и лучших солистов, которое является полной ретроспективой творчества великого композитора современности — Ганса Циммера.

Эпические саундтреки Ганса Циммера сопровождают большинство всемирно известных киношедевров наших дней: "Интерстеллар", "Шерлок", "Темный рыцарь", "Гладиатор", "Начало", "Дюна", "Король Лев", "Пираты Карибского Моря", "Code Код Да Винчи", "Перл Харбор", "Мадагаскар" и других.

Каждая его работа — это открытие, простота и лаконичность. Не имея музыкального образования, Цимер разрушил все стереотипы и стал самым успешным создателем саундтреков в мире. Ганс Циммер не просто пишет музыку, он создает всю атмосферу фильма, наполняя фильм удивительными музыкальными мотивами и аранжировками. "Интерстеллар", "Шерлок", "Темный рыцарь", "Гладиатор", "Начало", "Дюна", "Король Лев", "Пираты Карибского Моря", "Code Код Да Винчи", "Перл Харбор", "Мадагаскар" и других.

Слава Бу. Рок-н-ролл стендап

Когда: 28 апреля, начало в 18:00

Где: Dorothy pub

Адрес: ул. Саксаганского, 16/43

Стоимость: 300 гривен

Вечер импровиза, приколов и русофобии. Зрители активно участвуют в создании комедии.

Слава Бу – комик, патриот, натурал, бакалавр, козерог, инфлюэнсер.

Часть средств будет перечислена на нужды ВСУ.

Продолжительность программы – 60-90 минут. Шоу-программа представлена на украинском языке с привлечением русизмов бранной формы.

Рекомендуется лицам старше 18 лет.

Спектакль "Отдайте тело"

Когда: 28 апреля, начало в 15:00

Где: Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра

Адрес: пр. Броварской, 25 (г. Левобережная)

Стоимость: 400 гривен

Какова стоимость человеческого тела? Стоит ли оно чего-то, когда танцует под дудку собственных соблазнов, наплевав на здравый смысл и нравственность? Вася – типичный представитель социального класса "тело". Вчерашнее "недоразумение", сегодня он уверен, что теперь в его жизни началась белая полоса. Еще немного, и он добьется своего простого меркантильного счастья. Но сможет ли он дойти до конца? И почему какой-то попугай должен вершить его судьбу?

Спектакль по пьесе украинского драматурга, писателя Анатолия Крыма на сцене Театра на левом берегу.

Экскурсия за кулисы театра "Колесо" и спектакль Петра Миронова "Маэстро Азнавур"

Когда: 28 апреля, начало в 13:00

Где: Киевский академический театр "Колесо"

Адрес: Андреевский спуск, 8

Стоимость: 220 гривен

Зрителей приглашают на интересную прогулку по зданиям Киевского академического театра "Колесо" (памятник архитектуры XIX века). Экскурсию проводит заслуженная артистка Украины Валентина Бойко.

После экскурсии состоится авторское представление актера Петра Миронова "Маэстро Азнавур. Une vie d’amoure" по пьесе Тамары Алехиной "Ностальгический шансон в одном куплете".

Пьеса написана на основе воспоминаний известного шансонье, поэта, композитора, актера Шарля Азнавура о творчестве и долгой, насыщенной событиями и эмоциями жизни.

