Куди піти на вихідних у Києві: добірка цікавих заходів

Куди піти у Києві у суботу, 27 квітня

Богдан Богаченко. Третий стендап спешл

Коли: 27 квітня, початок о 19:00

Де: Komediant Stand Up Kyiv

Адреса: вул. Саксаганського, 1г

Вартість: від 350 гривень

Богдан Богаченко. Третий стендап спешл

Бодя Богаченко уже третий раз приготовил для вас час новых шуток, чтобы рабочая неделя закончилась с улыбкой на лице. Третий стендап спешл

Вход военным – бесплатный.

Вік гостей: 16 +.

Kyiv Modern Ballet. Вій. Раду Поклітару

Коли: 27 квітня, початок о 18:00

Де: МЦКМ (Жовтневий палац)

Адреса: Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Вартість: від 290 гривень

Kyiv Modern Ballet. Вій. Раду Поклітару

Балет "Вій" у постановці Раду Поклітару — містична історія за мотивами повісті Миколи Гоголя — притча про віру і зневір'я, про випробовування людської душі і сили духу

Новий балет увібрав у себе кращий досвід головного балетмейстера Академічного театру "Київ Модерн-балет" Раду Поклітару — стильний мікс-музики та хореографічного вирішення, неповторних костюмів та, вперше, надсучасних технологічних візуальних ЗD-спецефектів, які ще не використовувалися у сучасному українському танцювальному театрі.

Спеціально до вистави музику написано українським композитором Олександром Родіним.

У балеті всі персонажі зберегли свої імена, та не варто чекати ілюстрації всім відомого сюжету. Режисерське прочитання Раду Поклітару — це завжди творче переосмислення місця дії, пропонованих обставин і вчинків героїв.

Joe Cocker Tribute

Коли: 27 квітня, початок о 18:00

Де: Barbeer

Адреса: вул. Максимовича, 4

Вартість: від 200 гривень

Joe Cocker Tribute

"You Can Leave Your Hat On", "Unchain My Heart", "My Father’s Son" та багато інших хітів Джо Кокера виконає бенд Night Calls та соліст Володимир Векліч.

Одразу після концерту залишайтесь на afterparty з кращими світовими хітами до 23:00.

СТЕНДАП в Дороті Паб

Коли: 27 квітня, початок о 18:00

Де: Dorothy pub

Адреса: вул. Саксаганського, 16/43

Вартість: 300 гривень

СТЕНДАП в Дороті Паб

Цього вечора на сцені:

Олексій Приймаченко

Олесь Пінчук

Арсен Пучков

Ярослав Пірог

Важливо: 20% прибутку йде на потреби ЗСУ.

Тривалість програми – 60-90 хвилин.

Шоу-програма представлена українською мовою. Рекомендовано особам від 18 років.

Вистава "Піна днів"

Коли: 27 квітня, початок о 18:00

Де: Сцена 6

Адреса: вул. Васильківська, 1

Вартість: від 250 гривень

Вистава "Піна днів"

"Піна днів" — це історія людей, що вчилися кохати. Вони тонули одне в одному, але вчилися плавати, вони ігнорували побут, але вчилися тримати баланс. Перше найяскравіше почуття, вечірки, прогулянки, філософські лекції і палкі дискусії, смак губ і дотик руки коханої людини…Все це може зникнути, коли їхній світ опиниться на межі катастрофи і змусить приймати важкі дорослі рішення.

DOROFEEVA в Osocor Residence

Коли: 27 квітня, початок о 17:00

Де: Osocor Residence

Адреса: вул. Виноградна, 2

Вартість: 1200 гривень

DOROFEEVA в Osocor Residence

Надя Дорофеєва – одна з найяскравіших зірок української музичної сцени, що завойовує серця мільйонів шанувальників своїми неповторними хітами.

Надя не лише вражає своїм талантом, але й служить прикладом для багатьох. Її музика не лише розважає, але й допомагає. Благодійні концерти Надії збирають мільйони гривень на підтримку наших військових. Її пісні очолюють музичні чарти та об'єднують українців по всьому світу, надаючи підтримку у складні часи.

Приходьте на концерт, щоб насолодитися українською музикою від справжньої професіоналки та одночасно долучитися до благодійного аукціону, кошти з якого будуть передані на підтримку Збройних Сил України! Це не лише неймовірний вечір в компанії зірки, а й можливість зробити добре діло та допомогти тим, хто цього потребує.

Вистава "Сорочинський ярмарок"

Коли: 27 квітня, початок о 17:00

Де: Київський національний академічний театр оперети

Адреса: вул. Велика Васильківська, 53/3

Вартість: від 100 гривень

Вистава "Сорочинський ярмарок"

"Сорочинський ярмарок" – масштабний національний проект, в якому представлені багатства українського народного промислу, широта української душі та народної мудрості, український мелос та колоритний гумор. Глядачі за лічені секунди поринають у це галасливе й колоритне дійство та слідкують за долями головних героїв, які вміють кохати, дружити, співчувати, бути щирими й жити з відкритим серцем.

"Сорочинський ярмарок" – це яскравий зразок української класичної оперети, основоположником якої в Україні вважається О. Рябов.

У 2010 році "Сорочинський ярмарок" у версії Національної оперети було нагороджено престижною театральною премією "Київська Пектораль" як "Кращу музичну виставу".

Підпільний Стендап

Коли: 27 квітня, початок о 19:00

Де: Underground Standup Club

Адреса: вул. Золотоворітська, 15

Вартість: від 300 гривень

Підпільний Стендап

У цей вечір виступатимуть:

- Олександр Качура. Імператор Китаю, каскадер Джекі Чана, починав свою карʼєру, виступаючи в клубах Гонконгу та Шеньженю.

- Свят Загайкевич. Засновник "Підпільного",, амбасадор анекдоту про стоматологів, його стендап неможливо забути.

- Джейхун Сафаров. Дуже продуктивний український комік азербайджанського походження.

- Катерина Федоркова. Комікеса зі своєю унікальною подачею. Художник в душі, буря з таланту і приколів в реальності. Точно зможе вас здивувати.

Важливо: 20% від зібраних коштів будуть надіслані на потреби ЗСУ.

Вистава "Королева детективів"

Коли: 27 квітня, початок о 17:00

Де: Театральна зала Київської фортеці

Адреса: вул. Госпітальна, 24А, вхід з бульвару Лесі Українки між будинками 12 і 14

Вартість: 200 гривень

Вистава "Королева детективів"

Персонажів вистави "Королева детективів" додатково не варто представляти, адже їх всі знають ледь не з дитинства: це детективи месьє Еркюль Пуаро, містер Гастінгс і міс Марпл.

Проте головним персонажем дійства виступає сама королева детективів Леді Агата Крісті Меллоуен, кавалер ордену Британської імперії і "Дама-командор".

Ця надзвичайна за силою духу жінка працювала медсестрою в шпиталі під час двух світових війн, хоча в 1939-1945 роках вона була вже всесвітньо відомою письменницею Агатою Крісті.

Частину коштів спрямовуємо на підтримку Сил оборони України.

Комедiя "Інтим вечірка"(вік: 21+)

Коли: 27 квітня, початок о 15:00

Де: Арт-студія "Темний Софіт"

Адреса: вул. Володимирська 71 (вхід із двору)

Вартість: 500 гривень

Комедiя "Інтим вечірка"(вік: 21+)

За п’єсою генiального, скандального, харизматичного, українського драматурга Олександра Неволько

Шість не знайомих між собою людей, випадково опинилися у закритому маєтку на острові. Події разгортаються стрімко.

Скоєно жахливий злочин. Жертва вимагає покарання злодію.

А от хто ж цей загадковий злодій?

Саме це й потрібно з’ясувати героям п’єси…

Куди піти у Києві у неділю, 28 квітня

Проєкт Sava Lozovsky

Коли: 28 квітня, початок о 19:00

Де: GARNISON

Адреса: вул. Хрещатик, 15/4 (Пасаж)

Вартість: 100 гривень

Проєкт Sava Lozovsky

SAVA Lozovsky — проєкт, якій вміщує в собі такі музичні стилі як кантрі, фанк, регі, диско і блюз-рок.

Ви почуєте кавери на Lenny Kravitz, Sting, Ray Charles, Guns'n'Roses, Tito & Tarantula, The Beatles, The Rolling Stones, Elvis Presley, James Brown, Chuck Berry, Брати Гадюкіни, Скрябін. Також будуть авторські пісні, кожна з яких — маленька історія з великими й веселими пригодами під які хочеться танцювати та підспівувати.

Комедійне шоу "Ведучі"

Коли: 28 квітня, початок о 18:31

Де: Підвал Культури

Адреса: вул. Гончара, 30-А

Вартість: 250 гривень

Комедійне шоу "Ведучі"

Це таке шоу в якому ми жартуємо у дуже абсурдному та молодіжному стилі, але і дорослі є серед наших ФАНАТІВ! Наші глядачі — найкращі розумники в усьому світі. Впізнали себе? Ні??? В будь-якому разі приходьте…

В головних ролях:

Ведучій — Повар Даніл

Ведучій — Тимофій Мішаков.

Латинські ритми | Концерт струнного квартету

Коли: 28 квітня, початок о 18:00

Де: Мала Опера

Адреса: вул. Дегтярівська, 5

Вартість: від 190 гривень

Латинські ритми | Концерт струнного квартету

Ансамбль "ФРЕСКИ" представляє нову концертну програму у запальних латиноамериканських ритмах!

До неї увійшли відомі танці та пісні в стилі танго, самби та босанови.

Ця програма — про лірику та пристрасть, про тенета кохання та шал свободи. А також про голубку та горобця.

У виконанні струнного квартету звучатимуть відомі латиноамериканські твори!

Hans Zimmer Symphony

Коли: 28 квітня, початок о 17:00

Де: МЦКМ (Жовтневий палац)

Адреса: Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Вартість: 1090 гривень

Hans Zimmer Symphony

"HANS ZIMMER SYMPHONY" – це нове симфонічне шоу саундтреків у виконанні оркестру BIGSHOW ORCHESTRA, під керівництвом талановитого диригента Романа Мачишина та за участі рок-бенду, хору та кращих солістів, яке є повною ретроспективою творчості великого композитора сучасності – Ганса Циммера.

Епічні саундтреки Ганса Циммера супроводжують більшість всесвітньо відомих кіношедеврів наших часів:

"Інтерстеллар", "Шерлок", "Темний лицар", "Гладіатор", "Початок", "Дюна", "Король Лев", "Пірати Карибського Моря", "Code Код Да Вінчі", "Перл Харбор", "Мадагаскар" та інших.

Кожна його робота – це відкриття, простота та лаконічність. Не маючи музичної освіти, Цимер зруйнував всі стереотипи та став найуспішнішим творцем саундтреків в світі. Ганс Циммер не просто пише музику, він створює всю атмосферу фільму, наповнюючи фільм дивовижними музичними мотивами та аранжуванням.

Слава Бу. Рок-н-рол стендап

Коли: 28 квітня, початок о 18:00

Де: Dorothy pub

Адреса: вул. Саксаганського, 16/43

Вартість: 300 гривень

Слава Бу. Рок-н-рол стендап

Вечір імпровізу, приколів і русофобії. Глядачі беруть активну участь у створенні комедії.

Слава Бу — комік, патріот, натурал, бакалавр, козерог, інфлюенсер.

Частину коштів буде перераховано на потреби ЗСУ.

Тривалість програми – 60-90 хвилин. Шоу-програма представлена українською мовою із залученням русизмів лайливої форми.

Рекомендовано особам від 18 років.

Вистава "Віддайте тіло"

Коли: 28 квітня, початок о 15:00

Де: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра

Адреса: пр. Броварський, 25 (м. Лівобережна)

Вартість: 400 гривень

Вистава "Віддайте тіло"

Яка вартість людського тіла? Чи варте воно чогось, коли танцює під дудку власних спокус, начхавши на здоровий глузд і моральність? Вася — типовий представник соціального класу "тіло". Вчорашнє "непорозуміння", сьогодні він впевнений, що тепер в його житті почалася біла смуга. Ще трохи, і він досягне свого простого меркантильного щастя. Та чи матиме він змогу дійти до кінця? І чому якийсь Папуга має вершити його долю?

Вистава за п‘єсою українського драматурга, письменника Анатолія Крима на сцені Театру на лівому березі.

Екскурсія за лаштунки театру "Колесо" та вистава Петра Миронова "Маестро Азнавур"

Коли: 28 квітня, початок о 13:00

Де: Київський академічний театр "Колесо"

Адреса: Андріївський узвіз, 8

Вартість: 220 гривень

Екскурсія за лаштунки театру "Колесо" та вистава Петра Миронова "Маестро Азнавур"

Глядачів запрошують на цікаву прогулянку будівлями Київського академічного театру "Колесо" (пам'ятка архітектури ХІХ століття). Екскурсію проводить заслужена артистка України Валентина Бойко.

Після екскурсії відбудеться авторська вистава актора Петра Миронова "Маестро Азнавур. Une vie d`amoure" за п’єсою Тамари Альохіної Ностальгічний шансон в одному куплеті.

П'єса написана на основі спогадів відомого шансоньє, поета, композитора, актора Шарля Азнавура про творчість і довге насичене подіями та емоціями життя.

