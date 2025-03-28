Стало известно, кому принадлежит элитный Lamborghini, разбившийся в Киеве

Это не первое ДТП с этой машиной

Элитный Lamborghini Urus въехал в забор в Киеве и получил серьезные повреждения. Стало известно, кому принадлежит автомобиль, который новым стоит до 470 тысяч долларов.

Как "Телеграф" узнал от собственных источников в полиции, владелец этого Lamborghini Urus — Денис Владимирович Некипелов 1989 года рождения из Киева.

Согласно данным "Опендатабот", Некипелов Денис Владимирович зарегистрирован как ФЛП (физическое лицо предприниматель). Человек с такой фамилией и именем является владельцем и директором ООО "Марсего".

Согласно данным, ООО зарегистрировано в Киеве, улица Нежинская, дом, 20, комната, 37 в мае 2023 года. Основным видом деятельности указано предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Дополнительные виды деятельности – производство одежды и аксессуаров, оптовая торговля одеждой и обувью, компьютерное программирование, консультирование и т.д.

Lamborghini Urus въехал в забор в Киеве — что известно

Сообщения об этом и фото появились на днях. По данным из открытых источников можно увидеть, что история этой машины была непростой.

Привезли ее в Украину 27 июля 2024 и зарегистрировали на физическое лицо, проживающее в Соломенском районе Киева. 15 января 2025 года автомобиль был перерегистрирован из-за потери свидетельства о регистрации.

Ранее автомобиль уже был в ремонте из-за серьезного повреждения передней части. В первую аварию он попал 25 августа 2023 года, а затем в еще одну 21 мая 2024 года. Поэтому на аукционе его продали за 141 тысячу долларов, тогда как ремонт оценили почти в 250 тысяч долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому принадлежит единственная в Украине Tesla Cybertruck. Машину стоимостью более миллиона гривен заметили в Киеве в январе.