Пляжный сезон в Киеве: где будут работать спасатели

Власти столицы просят людей побеспокоиться о собственной безопасности

Несмотря на то, что пляжный сезон в Киеве официально не будут открывать, спасательные патрули все равно будут дежурить на пляжах. Это связано с тем, что киевляне и гости столицы все равно активно посещают зоны отдыха у воды.

Поэтому безопасность отдыхающих во время летнего периода будут обеспечивать спасатели. Об этом сообщили в КП "Плесо".

Так, стало известно, что в Киеве не планируют официально открывать пляжный сезон, а горожанам рекомендуют воздержаться от посещения пляжей из соображений безопасности.

Однако не смотря на все рекомендации люди все-равно выходят к воде с наступлением тепла. И поэтому, чтобы избежать несчастных случаев, безопасность отдыхающих во время летнего периода будут обеспечивать спасатели.

В этом году в местах отдыха у воды откроют 24 сезонных спасательных постов, на которых будут дежурить 100 лайфгардов.

Спасательные посты откроют в таких популярных местах отдыха возле воды:

пляж Радуга;

пляж Детский;

пляж Молодежный;

пляж Верхний;

пляж Наталка;

пляж Галерная;

пляж Золотой;

озеро Радужное;

озеро Вербное;

на Предмостной Слободке;

пляж Центральный (2 спасательных поста);

пляж Черторой (2 спасательных поста);

в Пуще-Водице (2 поста);

на озере Тельбин (2 поста);

пляж Троещина (с посты);

пляж Венеция (3 поста).

Спасатели начнут свою работу на пляжах и зонах отдыха с того момента, когда вода прогреется до температуры не менее +8℃.

Сезонные спасательные посты будут работать с 10:00 до 19:00 ежедневно без выходных. Завершение работы спасателей обычно происходит 15 сентября.

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