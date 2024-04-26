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Пляжный сезон в Киеве: где будут работать спасатели

Автор
Анна Нестерова Анна Нестерова
Дата публикации
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Иллюстрация Новость обновлена 26 апреля 2024, 09:09
Иллюстрация. Фото Коллаж "Телеграфа"

Власти столицы просят людей побеспокоиться о собственной безопасности

Несмотря на то, что пляжный сезон в Киеве официально не будут открывать, спасательные патрули все равно будут дежурить на пляжах. Это связано с тем, что киевляне и гости столицы все равно активно посещают зоны отдыха у воды.

Поэтому безопасность отдыхающих во время летнего периода будут обеспечивать спасатели. Об этом сообщили в КП "Плесо".

Так, стало известно, что в Киеве не планируют официально открывать пляжный сезон, а горожанам рекомендуют воздержаться от посещения пляжей из соображений безопасности.

Однако не смотря на все рекомендации люди все-равно выходят к воде с наступлением тепла. И поэтому, чтобы избежать несчастных случаев, безопасность отдыхающих во время летнего периода будут обеспечивать спасатели.

В этом году в местах отдыха у воды откроют 24 сезонных спасательных постов, на которых будут дежурить 100 лайфгардов.

Спасательные посты откроют в таких популярных местах отдыха возле воды:

  • пляж Радуга;
  • пляж Детский;
  • пляж Молодежный;
  • пляж Верхний;
  • пляж Наталка;
  • пляж Галерная;
  • пляж Золотой;
  • озеро Радужное;
  • озеро Вербное;
  • на Предмостной Слободке;
  • пляж Центральный (2 спасательных поста);
  • пляж Черторой (2 спасательных поста);
  • в Пуще-Водице (2 поста);
  • на озере Тельбин (2 поста);
  • пляж Троещина (с посты);
  • пляж Венеция (3 поста).

Спасатели начнут свою работу на пляжах и зонах отдыха с того момента, когда вода прогреется до температуры не менее +8℃.

Сезонные спасательные посты будут работать с 10:00 до 19:00 ежедневно без выходных. Завершение работы спасателей обычно происходит 15 сентября.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие квартиры можно арендовать в пригороде Киева. В погоне за более доступными варианты многие готовы снимать жилье в окрестностях столицы, однако найти нормальные варианты — это дело не из легких.

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