Пляжный сезон в Киеве: где будут работать спасатели
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Власти столицы просят людей побеспокоиться о собственной безопасности
Несмотря на то, что пляжный сезон в Киеве официально не будут открывать, спасательные патрули все равно будут дежурить на пляжах. Это связано с тем, что киевляне и гости столицы все равно активно посещают зоны отдыха у воды.
Поэтому безопасность отдыхающих во время летнего периода будут обеспечивать спасатели. Об этом сообщили в КП "Плесо".
Так, стало известно, что в Киеве не планируют официально открывать пляжный сезон, а горожанам рекомендуют воздержаться от посещения пляжей из соображений безопасности.
Однако не смотря на все рекомендации люди все-равно выходят к воде с наступлением тепла. И поэтому, чтобы избежать несчастных случаев, безопасность отдыхающих во время летнего периода будут обеспечивать спасатели.
В этом году в местах отдыха у воды откроют 24 сезонных спасательных постов, на которых будут дежурить 100 лайфгардов.
Спасательные посты откроют в таких популярных местах отдыха возле воды:
- пляж Радуга;
- пляж Детский;
- пляж Молодежный;
- пляж Верхний;
- пляж Наталка;
- пляж Галерная;
- пляж Золотой;
- озеро Радужное;
- озеро Вербное;
- на Предмостной Слободке;
- пляж Центральный (2 спасательных поста);
- пляж Черторой (2 спасательных поста);
- в Пуще-Водице (2 поста);
- на озере Тельбин (2 поста);
- пляж Троещина (с посты);
- пляж Венеция (3 поста).
Спасатели начнут свою работу на пляжах и зонах отдыха с того момента, когда вода прогреется до температуры не менее +8℃.
Сезонные спасательные посты будут работать с 10:00 до 19:00 ежедневно без выходных. Завершение работы спасателей обычно происходит 15 сентября.
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