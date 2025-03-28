Как попасть в поезд "Укрзалізниці" без бумажного билета: новый способ

Как доказать, что у вас уже есть билет

Сбой в "Укрзалізниці" продолжается — купить билеты онлайн 28 марта снова недоступно. Однако пассажиры все равно имеют возможность попасть на свой поезд. Если у вас нет с собой проездного документа, может хватить только банковской квитанции о его оплате.

Об этом "Телеграф" уточнил непосредственно у руководства "Укрзалізниці". На вопрос издания о том, как еще можно доказать, что билет был приобретен, заместитель директора "УЗ" Александр Шевченко ответил, что проводнику нужно показать банковскую квитанцию о покупке. "Единственный нюанс — он таким образом возьмет на борт, но место не угадает", — добавил он.

Есть еще один альтернативный способ найти ранее приобретенный билет – проверить свою электронную почту. Если при покупке в приложении или на сайте вы указывали адрес е-почты, вам должно прийти письмо-подтверждение от "Укрзалізниці" с билетами в PDF-файле.

Альтернативный способ для военных

Для военнослужащих есть еще одна возможность сесть на поезд. Если вы покупали билет через сервис "Армия+", но не можете его скачивать, нужно связаться с "Укрзалізницею", предварительно написав в комментариях о проблеме. "Мы оперативно подхватим вас и посадим в нужный поезд", — говорят в компании.

Ранее "Телеграф" также писал, что "Укрзалізниці" компенсирует неудобства пассажирам из-за сбоя. Предлагают бонусы.