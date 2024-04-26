Цены неумолимо ползут вверх: сколько стоят квартиры в новостройках Киева

Самые дорогие квартиры в столице, традиционно, продаются в Печерском районе

В Киеве продолжает наблюдаться стабильное удорожание стоимости жилья. Это касается как первичного, так и вторичного рынка недвижимости. Эксперты отмечают, что цены на недвижимость уже сравнялись с теми, которые были зафиксированы до начала войны и продолжают постепенно расти.

В целом, цена на квартиру в столичной новостройке зависит от района, количества комнат и уровня комфортабельности самого дома. Подробнее о состоянии первичного рынка недвижимости в Киеве рассказали на официальном сайте ЛУН.

Так, в апреле 2024 отмечается ощутимый рост цен на квартиры в новостройках. На данный момент, за метр квадратный в новостройке просят в среднем 49 300 гривен.

Для понимания, в марте-апреле 2023 года застройщики просили 48 000 гривен за м².

Цены на первичке ползут в гору

На первичном рынке недвижимости в Киеве наблюдается стабильное удорожание стоимости квартир как в премиум сегменте, так и в "эконом-классе".

К примеру, за метр квадратный в новостройке класса "премиум" придется отдать 119 200 гривен. Метр квадратный в новостройках бизнесс-класса стоит 68 800 гривен, в "комфорте" — 40 800 гривен и в "экономе" — 38 700 гривен.

Цены на первичке стабильно стремятся вверх

Самые дорогие квартиры на "первичке" традиционно продаются в Печерском, Шевченковском, Подольском и Голосеевском районах.

В Печерском районе Киева придется отдать за метр квадратный в новостройке 87 300 гривен, в Шевченковском районе — 60 900 гривен, в Подольском районе — 58 500 гривен, а в Голосеевском — 50 200 гривен.

Наиболее низкие цены за метр квадратный в новостройке зафиксированы в Дарницком (38 600 гривен) и Деснянском (39 300 гривен) районах Киева.

К примеру, еще в марте 2024 за метр квадратный в новостройке Печерского района просили 85 900 гривен, то есть цена подскочила сразу на 1 400 гривен.

Самые дорогие квартиры продаются на Печерске

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие квартиры можно арендовать в пригороде Киева. В погоне за более доступными варианты многие готовы снимать жилье в окрестностях столицы, однако найти нормальные варианты — это дело не из легких.