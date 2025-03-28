Отработали месяц, как за три. Кто из украинцев выйдет на пенсию в 50 и 55

Льготные пенсии в Украине в 2025 могут оформить военные

Выйти на пенсию в Украине в 2025 году можно минимум в 60 лет, имея минимум 32 года стажа. Однако участники боевых действий имеют право на досрочный отдых.

Их трудовой стаж рассчитывается по льготной схеме – один месяц службы идет как три. Об этом сообщила юрист Екатерина Анищенко в комментарии "УНИАН".

Она объясняет, что военные, мобилизованные и контрактники включительно, продолжают нарабатывать страховой стаж во время службы, соответственно и во время военного положения. Чтобы воспользоваться льготным исчислением, необходимо находиться в зоне боевых действий не менее одного месяца.

Мужчины-военные в Украине могут выйти на отдых уже в 55 лет при наличии 25 лет стажа. Женщины, в свою очередь, имеют право на пенсию в 50 лет, имея 20 лет стажа.

Размер выплаты для них зависит от общего стажа и должностного оклада. Кроме того, лицам имеющим удостоверение участника боевых действий (УБД) предусмотрены дополнительные выплаты, включая 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, ежемесячную помощь и адресную доплату в случае низкого общего размера пенсии.

При этом государство не может назначить им пенсии, которые будут ниже 4958,1 гривни.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, при какой минимальной зарплате украинец может оформить себе пенсионные выплаты в 2025 году.