Никаких гарантий, только требования. Что нужно знать о соглашении о полезных ископаемых (главные моменты)

Украина не может расторгнуть это соглашение

Правительство получило проект соглашения от США о полезных ископаемых. Это подтвердила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Документ содержит очень детально прописанные условия создания инвестиционного фонда, добычи ископаемых, выгоды, получаемой каждой стороной и многое другое. Народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале подробно объяснил, что содержится в документе.

Название документа и фонд

По его словам, соглашение разрабатывалось в США, Украину не приобщали. Полное название документа, как отмечает Гончаренко, — "Соглашение о создании партнерства по инвестициям в реконструкцию между США и Украиной". Оно заключено в виде соглашения о партнерстве с ограниченной ответственностью (регистрация – штат Делавер). В его рамках предполагается создание совместного инвестиционного фонда под названием "Фонд реконструкции США-Украина".

Его будут наполнять из 2 источников:

Вклад США – материальная и финансовая помощь, оказанная США после вторжения России. Вклад Украины. Государство будет вносить определенные роялти от природных ресурсов. Эти средства мы обязаны переводить за пределы Украины – в иностранные банки.

Руководство фонда будет состоять из:

генерального партнера (назначается только со стороны Америки);

правления из 5 человек, среди которых трое — американцы, двоих назначает Украина. Они будут иметь по одному голосу, но без какого-либо одного голоса США решение не принимается.

"Ну есть представители Украины есть, но фактически они ничего не решают", — говорит Гончаренко.

О каких природных ресурсах идет речь

В соглашении прописаны природные ресурсы, добываемые на территории Украины, независимо от формы собственности, то есть условия фонда будет соблюдать и государственный, и частный сектор. Речь идет о сжиженном природном газе, нефти, газе, полезных ископаемых, минералах.

Согласно документу, у Украины есть обязательства по избежанию задержек, а в случае потерь фонда — их нужно компенсировать. Практически передается право на доход от ресурсов, а не сами ресурсы.

Украина должна:

предоставить США полную информацию о всех добывающих проектах на нашей территории;

предлагать все новые проекты первоначально фонда — он имеет право первого предложения;

предоставить США приоритетное право на выкуп ресурсов;

не продавать ресурсы странам или партнерам, являющимся стратегическими конкурентами США;

предоставить США специальные условия для США в лицензиях.

Нюанс: если Украина предложила фонду проект для инвестиций, но он не интересен, нам разрешено работать с третьими сторонами. Но в течение 1 года после отказа США эти третьи стороны не имеют права получить лучшие условия, чем было предложено фонду.

По словам Гончаренко, для Украины это означает, что не только государство теперь будет контролировать природные ресурсы, а главным игроком рынка украинских ископаемых будет фонд.

Возможны "подводные камни"

По словам Гончаренко, в документе есть такой термин, как Infrastructure Investment Projects. Он переводится как инфраструктурные инвестиционные проекты и является широким понятием. Теоретически сюда могут входить и порты, если такие проекты фонд предложит как интересующие инвестиции. Впрочем, это прямо не указано в сделке.

Согласно условиям Украина обязана предлагать все новые инфраструктурные проекты фонда для рассмотрения. Это означает, что при условии, что будут проекты модернизации портов, именно фонд будет иметь первое право для участия. Однако в перечне источников доходов, которые должны быть вкладом Украины в фонд, нет доходов от работы логистических объектов или портов.

Денежный вопрос

Гончаренко объясняет, что в соглашении нет конкретных сумм, которые должны передаваться Украине. Там не содержится также процентов, которые Украина должна передать — это согласуется отдельно с США. Все платежи, которые должна передавать Украина, должны пополнять фонд без задержек и в долларах США.

Важно! Средства, как говорит Гончаренко, обходят бюджет Украины и перечисляются в долларах США за границу. Физически они будут размещаться в иностранных банках, контролируемых США.

На практике это означает, что Украина должна передавать платежи государства от добычи: лицензионное собрание, налоги, полученные от добычи, а также ренту. Госкомпании, производящие добычу, будут оставлять свои доходы себе.

Важно! Ископаемые также не продаются из Украины, ведь фонд не торгует сырьем.

Как фонд будет использовать эти деньги

Согласно документу, есть 4 варианта использования денег фонда:

возвращение в Украину для использования в ресурсных, инфраструктурных и других проектах (после полного согласования с США). распределение между США и Украиной. Американцы будут забирать свой вклад назад и дополнительно 4% годовых. Остальные – за Украиной. Фонд может передать вместо денег активы или ресурсы партнеру напрямую, например, энергоносители. Это понятие называется как In-kind distribution. распределенные средства между сторонами и используются по своему усмотрению.

Важно! Согласно соглашению, как утверждает нардеп, США могут вывести деньги к себе в страну, ведь ограничения, что средства, полученные американской стороной как прибыль, остаются в Украине.

Каков будет вклад США

В соглашении прописана такая фраза как "материальная и финансовая помощь", предоставленная Украине после вторжения в 2022 году. Также туда включена поддержка от DFC. При этом США не обязаны вносить дополнительные денежные средства. Фонд может инвестировать средства в собственное развитие, но только те, которые уже были внесены. Никаких обязательств о вложении конкретных сумм со стороны США нет.

При этом частному бизнесу в США разрешено вкладываться в фонд, но такого долга нет. И только если основной участник — DFC — будет считать это необходимым.

Украина не может расторгнуть соглашение или изменить его условия

Согласно условиям документа, Украина самостоятельно не может выйти из соглашения или изменить его условия, все решения принимаются только при согласии DFC. Это касается каких-либо изменений или поправок.

Впрочем, в документе прописаны следующие возможные варианты, при которых сделку можно расторгнуть:

требование суда или закона; добровольного решения США; обстоятельств непреодолимой силы, например, банкротства фонда.

Важно! Соглашение подписывается на неопределенный срок, пока партнерство не будет ликвидировано.

Также в соглашении зафиксировано, что действовавшие против Украины страны не могут извлечь выгоду от процесса восстановления.

Следовательно, Украина формально представлена в фонде, но фактически наше право голоса учитывать не будут. Все контролируется американской стороной, а защитить свои интересы в случае их игнорирования у Украины нет возможности.

А как насчет гарантий безопасности?

Гончаренко говорит, что у документа нет прописанных никаких гарантий безопасности или оборонных обязательств со стороны США. Партнерство прописано, однако только декларативно, у США нет обязательств защищать Украину.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Украине обеспокоены новыми условиями США в соглашении об ископаемых. Один из украинских чиновников прямо сказал, что соглашение "несправедливо" и выглядит как "грабительство"