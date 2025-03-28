"Пробный кейс" Кремля. Почему Россия так добивается снятия западных санкций

Москва хочет видеть западные распри вокруг санкций

Желаемая отмена Западом экономических санкций, наложенных на Россию за вооруженную агрессию против Украины, чего так добивается Кремль, не облегчит ситуацию для РФ, но может стать "переломным моментом", который внесет раскол во взаимоотношения Киева с нашими западными союзниками.

Об этом в комментарии "Телеграфу" объяснил ведущий эксперт Германского института международных отношений и безопасности Янис Клюге. По его словам, это — "пробный кейс" для Кремля.

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— Это был бы первый случай, когда санкции против России были бы сознательно отменены, и это вызвало бы очень острую дискуссию на Западе и огромные усилия лоббистов со стороны западного бизнеса, который захотел бы отмены ограничений. Я думаю, что Россия хочет видеть западные распри вокруг санкций. Ее действительно не очень беспокоит доступ "Россельхозбанка" к SWIFT", — объясняет эксперт.

Как обращает внимание Янис Клюге, большая когорта ограничений, снятие которых действительно нужно Москве, зависит не от США. Хотя Вашингтон является ключевым игроком "санкционной коалиции", он не может все сделать самостоятельно.

— Санкции США и санкции ЕС во многом дополняют друг друга. Поскольку США никогда не имели тесных экономических отношений с Россией, они более важны для финансовых санкций и их применения во всем мире. Сильной стороной США является доминирование доллара, заставляющее весь бизнес осторожничать в отношениях с Россией, включая бизнес в Китае или на Ближнем Востоке.

Но некоторые из самых эффективных санкций могут быть отменены только европейцами: например, эмбарго на нефть, заставляющее Россию соглашаться на скидки и перевозить свою нефть на очень большие расстояния в Индию и Китай.

Кроме того, большинство замороженных российских активов и резервов находятся под контролем ЕС. Наконец, санкции по SWIFT также под европейским контролем, — отмечает эксперт.

Он объясняет, что штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии, поэтому должна соблюдать правила Европейского Союза. Без изменения соответствующего законодательства камбэк российских банков невозможен.

— Если ЕС не изменит свое санкционное законодательство, SWIFT будет незаконно добавлять российские банки в свою сеть. США могут пытаться оказывать давление на ЕС и SWIFT, но они не могут заставить снова подсоединить российские банки к системе, — добавил Янис Клюге.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил: возвращение РФ в SWIFT — это более 100 млрд долларов транзакций в месяц вместо нынешних 10 млрд, которые станут масштабным финансовым ресурсом для поддержки войны против Украины.