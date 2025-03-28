Песков сделал циничное заявление о "выходе России из перемирия"

Также он заявил, что украинское руководство якобы теряет контроль над ситуацией в стране

Россия "оставляет за собой право" не соблюдать перемирие по ударам по энергетике. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, спикер президента РФ.

Он обвинил украинскую сторону в нарушении договоренностей и утверждал, что ВСУ якобы не выполняют приказы руководства. Об этом пресс-секретарь российского президента сказал во время брифинга для журналистов, пишут российские СМИ.

Отвечая на вопрос пропагандистского ТАСС, Песков заявил, что Россия готова отказаться от соблюдения перемирия из-за якобы "тотальной бесконтрольности" со стороны ВСУ. "Продолжаются атаки по объектам российской энергоинфраструктуры. Если Украина присоединилась к мораторию и предоставила соответствующие приказы вооруженным силам, то они их явно не выполняют", — приводят слова Пескова российские медиа.

Также спикер Путина заявил, что украинское руководство якобы теряет контроль над ситуацией в стране. По его утверждениям, "националистические подразделения" в Украине усиливаются, что якобы приводит к неуправляемости. Именно поэтому, как утверждает Песков, Россия выдвигает идею "внешнего управления" над Украиной под эгидой ООН.

В ответ на обвинения российской стороны Генштаб ВСУ обнародовал официальное заявление. "Силы обороны Украины неукоснительно соблюдают достигнутые с партнерами договоренности по остановке ударов по энергетическим объектам. Огненное поражение осуществляется исключительно по военным целям российской оккупационной армии", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе отметили, что фиксируют конкретные нарушения этих договоренностей именно российской армией. В частности, только за минувшие сутки были нанесены российские удары, которые повредили энергообъекты в Херсоне и Полтавской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как США могут наказать Россию за нарушение перемирия. В запасе у американцев есть ряд мер, которые могут быть очень болезненными для РФ.