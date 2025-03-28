У Трампа отреагировали на мечты Путина о "временной администрации" в Украине

Глава Кремля рассказал о своих желаниях морякам

Владимир Путин выдал новую порцию абсурдных заявлений, в частности, предложил ввести "временное управление" в Украине. В Белом доме ответили.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома в ответ на "мечты" главы России Владимира Путина по поводу "временной администрации" заявил, что правление в Украине определяется ее конституцией и народом страны. Об этом пишет Reuters.

Что сказал Путин

О "временной администрации":

Во время визита в северный порт Мурманска Путин заявил, что в Украине может быть введена "временная администрация". Якобы для того, чтобы обеспечить проведение выборов и подписать соглашения по завершению войны.

"В принципе, конечно, в Украине может быть введена временная администрация под эгидой ООН, США, европейских стран и наших партнеров. Это было бы для того, чтобы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, пользующееся доверием народа, а затем начать с ним переговоры о мирном договоре", — сказал Путин морякам в порту.

О "заслугах" Трампа:

Не забыл глава Кремля и в очередной раз польстить президенту США Дональду Трампу. Путин подчеркнул, что тот, в отличие от своего предшественника Джо Байдена, который не вел переговоры с Кремлем, хочет мира.

Об успехах РФ на фронте:

Также Путин заявил, что Россия якобы неукоснительно движется к достижению целей, которые она поставила во время своей "операции" в Украине. Глава РФ добавил, что его страна якобы выступает за "мирное разрешение любого конфликта, в том числе и этого, мирным путем, но не за наш счет".

"На всей линии боевого столкновения наши войска удерживают стратегическую инициативу. Мы постепенно – возможно, не так быстро, как кому-то хотелось бы, – но все же настойчиво и уверенно двигаемся к достижению целей, поставленных в начале этой операции", – цитируют агентства его слова.

Об отношениях с Европой:

Путин добавил, что Россия готова работать с Европой. Однако, по его словам, Европа "ведет себя непоследовательно". Он заявил, что европейские страны "пытались водить нас за нос".

"Но ничего страшного, мы уже привыкли. Надеюсь, что мы не будем совершать ошибок из-за чрезмерного доверия к нашим так называемым партнерам", — заявил глава страны-агрессорки.

Как сообщал "Телеграф", советник президента Украины Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин отреагировали на заявления Путина. Он посоветовал ему "принять какие-нибудь таблетки, чтобы активизировать мозговую деятельность".