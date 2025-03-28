В сети есть только одно ее фото: как выглядит жена Рабиновича, родившая ему троих детей

Ирина Рабинович "одолжила" мужу не один миллион гривен

Супруга бывшего народного депутата Вадима Рабиновича из пророссийской партии ОПЗЖ, который в настоящее время подозревается в государственной измене и сейчас находится в розыске, оказалась вовлечена в несколько резонансных дел, касающихся защиты активов ее мужа в Украине.

В сети есть только одна архивная фотография Ирины Рабинович. "Телеграф" рассказывает, что известно о жене бывшего нардепа и как она выглядит.

Ирина Рабинович — что о ней известно

По отчеству Ирина Рабинович — Игоревна. Информации, когда и где она родилась, нет, однако известно, что подарила женщина ОПЗЖшнику троих детей. В 1973 году у супругов родился сын Олег, в 1994 году — дочь Екатерина, а в 2008 году — сын Яков.

В открытых источниках можно найти лишь одно архивное фото с женой Рабиновича. Снимок был сделан, вероятно, несколько лет назад. На нем так же запечатлен их младший сын Яков. Сейчас ему 16 или 17 лет.

Вадим Рабинович с женой Ириной и сыном. Фото: glavcom.ua

Ирина Рабинович и деньги российского олигарха

В 2018 году стало известно, что Ирина получила 23 млн грн от российского бизнесмена Павла Фукса, писали "Українські новини". В декларации она указала 22,5 млн грн как гарантийный платеж по договору купли-продажи земли. По данным реестра деклараций, Рабинович также задекларировал заем в 13 млн грн от своей жены.

В том же году женщина задекларировала зарплату в 74 тысяч грн, наличные 19,5 млн грн и 100 тысяч долларов, а также имущество: три автомобиля (Toyota Land Cruiser 2003, Lexus LX470 2005, Lexus LX570 2008), лодку Brig Eagle 645L (2011) и гидроцикл Yamaha VX 1100-H (2009).

Как спасала активы мужа в Украине

Известно, что ОПЗЖшник выехал в Израиль по израильскому паспорту за две недели до начала российского вторжения в Украину. Опасаясь ареста, он поручил своей жене сохранить активы в Украине.

Ирина Рабинович владела семейными активами, которые распродала за несколько месяцев до предъявления подозрения мужу. Она вышла из состава владельцев компании "Алиса продакшн". Директором фирмы стал Виталий Грицаенко, который также формально стал владельцем трех других компаний Рабиновича: "Медиа строй", "Джуиш медиа" и "Украинско-израильская торговая палата".

В феврале 2023 года Ирина Рабинович продала автомобиль Toyota Land Cruiser 2019 года за 100 тысяч грн. Интересно, что рыночная стоимость даже б/у этой модели сегодня составляет в районе 60 тысяч долларов (около 2,5 млн грн).

Напомним, что Рабиновича обвиняют в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины. С декабря 2022 года он находился в Израиле, где записывал видео на религиозные темы. После лишения украинского гражданства и депутатского мандата он решил посвятить себя иудаизму.

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