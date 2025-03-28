"Туз в рукаве" Европы: почему Трамп не сможет выполнить "прихоти" Путина без союзников

ЕС не отказывается от давления на Москву.

В ходе очередного раунда переговоров в Саудовской Аравии российская сторона в обмен на соблюдение перемирия в Черном море потребовала от США ослабления санкций. Как бы сильно Белый дом не хотел оставить Европу "за бортом" переговорного процесса, без согласия европейских союзников выполнить условия Москвы у Дональда Трампа не получится.

"В определенный момент Вашингтону придется обращаться и привлекать ЕС", — отмечает "Телеграфу" осведомленный западный источник.

Во-первых, разберемся, чего хотят россияне. В официальном заявлении Кремля по итогам российско-американской встречи говорится: "США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций".

В настоящее время речь идет о снятии санкционных ограничений с "Россельхозбанка" и других финучреждений, вовлеченных в "торговлю продовольствием", а также их подключении к международной межбанковской системе SWIFT.

Для справки: SWIFT обеспечивает безопасную систему обмена сообщениями для облегчения трансграничных денежных переводов. Если страну отключают, то ее межбанковские платежные операции существенно усложняются, подрывается способность государства торговать товарами и перемещать валюты, а расчет становится возможен в основном наличными.

После начала полномасштабного вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ, среди которых было отключение российских банков от системы SWIFT. Сейчас доступ к ней потеряли практически все крупные финансовые учреждения России.

В ответ Центральный банк РФ создал аналог — так называемую "Систему передачи финансовых сообщений" (СПФП). Однако ЕС ударил санкциями и по ней.

Ко всему прочему Кремль требует снятия санкций с компаний-производителей и экспортеров продовольствия, в частности, рыбопродукции и удобрений, прекращения ограничений на обслуживание в портах судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольственными товарами.

Как объясняет "Телеграфу" ведущий эксперт Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клюге, все это — "пробный кейс" для РФ.

"Это пробный кейс для Кремля. Отмена санкций, которую они требуют, не будет иметь значительного экономического влияния на Россию. Но это все равно было бы переломным моментом.

Это был бы первый случай, когда санкции против России были бы сознательно отменены, и это вызвало бы очень острую дискуссию на Западе и огромные усилия лоббизма со стороны западного бизнеса, который захотел бы отмены ограничений. Я думаю, что Россия хочет видеть западные распри вокруг санкций. Ее на самом деле не очень беспокоит доступ "Россельхозбанка" к SWIFT", — объясняет эксперт.

Как обращает внимание Янис Клюге, большая когорта ограничений, снятие которых действительно нужно Москве, зависит не от США. Хотя Вашингтон является ключевым игроком "санкционной коалиции", он не может сделать все самостоятельно.

"Санкции США и санкции ЕС во многом дополняют друг друга. Поскольку США никогда не имели тесных экономических отношений с Россией, они являются более важными для финансовых санкций и их применения во всем мире. Сильной стороной США является доминирование доллара, что заставляет весь бизнес быть осторожным в отношениях с Россией, включая бизнес в Китае или на Ближнем Востоке.

Но некоторые из самых эффективных санкций могут быть отменены только европейцами: например, эмбарго на нефть, которое заставляет Россию соглашаться на скидки и перевозить свою нефть на очень большие расстояния в Индию и Китай.

Кроме того, большинство замороженных российских активов и резервов находятся под контролем ЕС. Наконец, санкции в отношении SWIFT также находятся под европейским контролем", — отмечает эксперт.

В частности, штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии, поэтому должна соблюдать правила Европейского Союза. Без изменения соответствующего законодательства камбэк российских банков невозможен.

"Если ЕС не изменит свое санкционное законодательство, для SWIFT будет незаконно добавлять российские банки в свою сеть. США могут пытаться оказывать давление на ЕС и SWIFT, но они не могут заставить снова подключить российские банки к системе", — добавил Янис Клюге.

В то же время в Европейском Союзе заявляют о готовности и дальше максимально давить на российскую экономику. Европейские санкции никогда не были направлены на торговлю сельскохозяйственными товарами между Россией и третьими странами. Европа имеет только "запретные тарифы" на импортируемые из РФ и Беларуси зерновые продукты.

"Прекращение непровоцированной и неоправданной агрессии России в Украине и безусловный вывод всех российских вооруженных сил со всей территории Украины было бы одной из главных предпосылок для изменения или отмены санкций", — отметила представитель Еврокомиссии Анитта Гиппер 26 марта.

В конце января и начале марта страны ЕС продлили действие двух пакетов санкций против РФ еще на шесть месяцев. Любые изменения санкций требуют единогласия 27 государств-членов. В Брюсселе пока не комментируют, контактировали ли с американскими чиновниками относительно возможного ослабления ограничений.

Очевидно, что позиции ЕС и команды Трампа могут в очередной раз разойтись, а отношения ухудшиться. Но, может, именно этого и добивается Путин?

Напомним, ранее в США признали: Путин не одержит "полную победу" в войне против Украины.