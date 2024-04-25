В Киеве перекрыли улицу из-за ДТП с травмированной полицейской: люди идут 2 квартала к метро

Женщина получила травмы

В Киеве на улице Большой Васильковской произошло ДТП. Столкнулись несколько автомобилей, в том числе — машина патрульной полиции.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева. Соответствующая информация размещена на телеграмм-канале пресс-службы патрульных.

ДТП в Киеве: что известно

Согласно информации, из-за ДТП на Большой Васильковской образовались огромные пробки. Патрульные перекрыли движение по улице. Поэтому жители Киева вынуждены выходить из автобусов и троллейбусов и пересаживаться на метро. Оно расположено в нескольких кварталах.

В результате ДТП столкнулись служебный автомобиль Toyota и Ford. Патрульные говорят, что именно водитель Ford нарушил правила дорожного движения. Произошло это при совершении маневра.

В результате столкновения есть пострадавшие. Это патрульная полицейская, получившая травмы. Ее госпитализировали в больницу. В настоящее время на месте происшествия работают следователи по ДТП.

На фото видно, что оба автомобиля получили многочисленные повреждения кузова. Обломки стекла разбросаны по всей дороге.

Ранее "Телеграф" писал о ДТП, которое произошло в Киеве на скачках. Там разбили несколько спортивных автомобилей, которые стоят миллионы гривен.