В Киеве возникла еще одна существенная проблема с укрытиями

На многомиллионный город насчитывается только 4 тыс. укрытий, а для открытия новых кроме средств нужно убрать "определенные вещи"

В Киеве на сегодняшний день насчитывается уже 4012 обустроенных защитных сооружений гражданской защиты и самых простых укрытий. Об этом говорится в таблице с перечнем убежищ для горожан на официальном сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА). При этом среди этих объектов на учете состоят как непосредственно бомбоубежища, так и сооружения двойного назначения.

Впрочем, в дальнейшем увеличение количества убежищ в столице на сегодняшний день фактически невозможно из-за определенных бюрократических и организационных препятствий. Это подтвердил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, комментируя ситуацию с обустройством доступных укрытий для горожан.

— Мы не раз просили изменить определенные (нормативные, — Ред.) вещи. К примеру, сегодня наращивание укрытий фактически невозможно. Потому что количество зданий ограничено. А, например, для того, чтобы признать самым простым укрытием любой паркинг, необходимо согласие владельца – управляющей компании жилого комплекса, который управляет этим паркингом. То есть это нонсенс, что во время войны мы должны кого-то спрашивать, может быть здесь укрытие, или не может. Мы обращались с соответствующими инициативами. И от этих вещей напрямую зависит количество укрытий и покрытие населения этими укрытиями, а также безопасность киевлян, — сказал Пантелеев на заседании Временной специальной комиссии во вторник, 23 апреля.

Также, по его словам, из городского бюджета сумма средств, выделенных на обустройство укрытий, уже превысила три миллиарда гривен.

— Ответственным за укрытие является балансодержатель — владелец помещения (здания), в котором оно расположено. На сегодняшний день подавляющее большинство зданий находятся либо в жилом секторе, либо в учебных заведениях. Эти постройки находятся в сфере управления районов, нравится нам это или нет. Соответственно за доступ, за их состояние, в том числе за информирование, отвечают должностные лица райгосадминистраций. Координируется эта работа Департаментом муниципальной безопасности городской военной администрации. При этом обязанность города выделять средства для того, чтобы приводить укрытие в надлежащее состояние. За последнее время выделено более 3 миллиардов гривен именно на создание укрытий, приведение их в порядок, независимо от того, какие это здания, — уточнил Пантелеев.

Отметим, по последним данным КГГА, в Киеве проживает около 3,2 млн человек, из которых внутренне перемещенных — около 350 тыс. При этом наименьшая цифра пребывания людей в столице Украины в начале вторжения (в 2022 г.), после массового выезда женщин и детей, составляла около 1 млн жителей.

Таким образом, с учетом 4 тыс. укрытий в городе и количества горожан (без жителей Киевской агломерации, которые ездят в столицу) в среднем на одно укрытие приходится 800 человек (3,2 млн разделить на 4 тыс.).

Ранее "Телеграф" писал, какие дома в Киеве считаются наиболее безопасными при обстреле, а также какие еще инфраструктурные локации можно использовать в качестве укрытия.

Также сообщалось, что недавно заработал чат-бот, через который можно сообщать о закрытых или недоступных бомбоубежищах. Кроме того, в мобильном приложении "Дия" и на "Официальном портале Киева" содержится интерактивная карта укрытий. С помощью этих сервисов горожане могут оставлять отзывы об укрытиях и прокладывать к ним маршруты.