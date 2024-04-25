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В Киеве возникла еще одна существенная проблема с укрытиями

Автор
Дмитрий Дубенский Дмитрий Дубенский
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На обустройство убежищ в столице уже ушло более 3 млрд грн Новость обновлена 25 апреля 2024, 19:17
На обустройство убежищ в столице уже ушло более 3 млрд грн. Фото telegraf.com.ua

На многомиллионный город насчитывается только 4 тыс. укрытий, а для открытия новых кроме средств нужно убрать "определенные вещи"

В Киеве на сегодняшний день насчитывается уже 4012 обустроенных защитных сооружений гражданской защиты и самых простых укрытий. Об этом говорится в таблице с перечнем убежищ для горожан на официальном сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА). При этом среди этих объектов на учете состоят как непосредственно бомбоубежища, так и сооружения двойного назначения.

Впрочем, в дальнейшем увеличение количества убежищ в столице на сегодняшний день фактически невозможно из-за определенных бюрократических и организационных препятствий. Это подтвердил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, комментируя ситуацию с обустройством доступных укрытий для горожан.

Мы не раз просили изменить определенные (нормативные, — Ред.) вещи. К примеру, сегодня наращивание укрытий фактически невозможно. Потому что количество зданий ограничено. А, например, для того, чтобы признать самым простым укрытием любой паркинг, необходимо согласие владельца – управляющей компании жилого комплекса, который управляет этим паркингом. То есть это нонсенс, что во время войны мы должны кого-то спрашивать, может быть здесь укрытие, или не может. Мы обращались с соответствующими инициативами. И от этих вещей напрямую зависит количество укрытий и покрытие населения этими укрытиями, а также безопасность киевлян, — сказал Пантелеев на заседании Временной специальной комиссии во вторник, 23 апреля.

Также, по его словам, из городского бюджета сумма средств, выделенных на обустройство укрытий, уже превысила три миллиарда гривен.

Ответственным за укрытие является балансодержатель — владелец помещения (здания), в котором оно расположено. На сегодняшний день подавляющее большинство зданий находятся либо в жилом секторе, либо в учебных заведениях. Эти постройки находятся в сфере управления районов, нравится нам это или нет. Соответственно за доступ, за их состояние, в том числе за информирование, отвечают должностные лица райгосадминистраций. Координируется эта работа Департаментом муниципальной безопасности городской военной администрации. При этом обязанность города выделять средства для того, чтобы приводить укрытие в надлежащее состояние. За последнее время выделено более 3 миллиардов гривен именно на создание укрытий, приведение их в порядок, независимо от того, какие это здания, — уточнил Пантелеев.

Отметим, по последним данным КГГА, в Киеве проживает около 3,2 млн человек, из которых внутренне перемещенных — около 350 тыс. При этом наименьшая цифра пребывания людей в столице Украины в начале вторжения (в 2022 г.), после массового выезда женщин и детей, составляла около 1 млн жителей.

Таким образом, с учетом 4 тыс. укрытий в городе и количества горожан (без жителей Киевской агломерации, которые ездят в столицу) в среднем на одно укрытие приходится 800 человек (3,2 млн разделить на 4 тыс.).

Ранее "Телеграф" писал, какие дома в Киеве считаются наиболее безопасными при обстреле, а также какие еще инфраструктурные локации можно использовать в качестве укрытия.

Также сообщалось, что недавно заработал чат-бот, через который можно сообщать о закрытых или недоступных бомбоубежищах. Кроме того, в мобильном приложении "Дия" и на "Официальном портале Киева" содержится интерактивная карта укрытий. С помощью этих сервисов горожане могут оставлять отзывы об укрытиях и прокладывать к ним маршруты.

Теги:
#Киев #КГГА #Обустройство #Укрытие #Война с РФ #Инфраструктура Киева #Безпека