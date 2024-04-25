От деревьев остались только стволы: в Киеве варварски обрезали липы, а рядом заросли и мусорник (фото, видео)

Теперь улицу украшают "торчаки"

Жители Киева жалуются на варварскую обрезку 40-летних лип на улице Дубровицкой возле школы №16. По словам очевидцев, это делают каждые 2-3 года.

Об этом сообщают читатели местного телеграм-канала "Жизнь Оболонь Киев". Фотографии обрезанных деревьев были распространены в сети.

Сейчас 40-летние липы выглядят так.

Обрезанные деревья

У киевлян вопрос, если это санитарная обрезка, почему ее делают сейчас, а не раньше. Местные возмущаются, что после этого все лето улицу будут украшать "торчаки".

Веток совсем нет

Жители Оболони отмечают, что в пяти метрах, между домом и забором школы №16 поросли чащи.

Кусты возле школы

А также там сделали мусорник.

Здесь опять вопрос, почему судьба лип тревожит, а неряшливых кустов рядом школы нет.

Напоминаем, в Киеве в ботаническом саду имени Фомина сезон цветения магнолий, а в парке Киото уже вовсю распустились сакуры. Именно в этих местах собраны одни из самых больших коллекций этих удивительно прекрасных деревьев.

Посмотреть, как цветут магнолии в ботсаду Фомина можно бесплатно – вход на территорию свободен. В парке Киото также свободный вход.

Ранее "Телеграф" показал, как выглядит Гидропарк в Киеве во время половодья. В воде оказались детские площадки, зоны отдыха, а на некоторых участках можно забрести почти в колено.