В Киевраде пожаловались на обыски в "Киевтеплоэнерго": полиция якобы нарушает законы

Правоохранительные органы не впервые совершили визит на предприятие

В пятницу, 26 апреля "Киевтеплоэнерго" с обысками посетили столичные правоохранители. Связано это с определением Печерского суда по делу о закупке запчастей, выполненном с нарушениями.

Об этом сообщает Киевраде. В городской раде жалуются, что полиция нарушает работу предприятия своим обыском.

"В результате действий правоохранителей, работники предприятия, от которых зависит работа критически важных объектов столицы, оказались заблокированы в зданиях и не могут в полной мере выполнять свою непосредственную работу", — говорится в сообщении.

В Киевраде отмечают, что правоохранители действуют вопреки законам.

"Постоянные обыски, тем более с процессуальными нарушениями, создают угрозу срыва технологических процессов выработки электроэнергии и тепла. Кроме того, это негативно влияет на работников, большинство из которых выполняют работу в опасных условиях, ведь энергообъекты столицы враг не прекращает атаковать", — подчеркивают в городской раде.

Также отмечают, что "Киевтеплоэнерго" будет сотрудничать с правоохранительными органами, если они будут соблюдать действующее законодательство.

"Предприятие готово сотрудничать с правоохранителями и предоставлять всю необходимую информацию. Однако призывает правоохранителей действовать в соответствии с законом и условиями военного положения и не допустить перебоев в работе объектов критической инфраструктуры", — добавляют в Киевраде.

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