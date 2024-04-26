В киевской школе упал потолок во время уроков (видео)
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Ученики услышали громкий звук
В киевской школе №155 упал подвесной потолок. Произошло это прямо во время занятий.
Об этом сообщает местный телеграм-канал "Реальный Киев". Отмечается, что никто не пострадал.
Как рассказывают сами ученики, сидя на уроках, они услышали громкий грохот. К счастью, в тот момент в коридоре никого не было.
На видео виден разбитый пластик и другой мусор на полу. На проводах повесилась и колышется над полом светодиодная панель.
Ученица школы написала в комментариях, что всем весело.
"Никто не пострадал, всем прикольно", — прокомментировала видео девушка.
Отметим, специализированная школа I-III ступеней №155 с углубленным изучением английского языка находится на улице Сечевых Стрельцов, 5. Это недалеко от Львовской площади.
Напомним, в Киеве варварски обрезали липы, оставив от них одни стволы. А рядом возле школы №16 поросли чащи, в которых сделали мусорку.
У местных возник вопрос, если это санитарная обрезка, почему ее делают сейчас, а не раньше. Киевляне возмущаются, что после этого все лето улицу будут украшать "торчаки". Также вопрос, почему судьба 40-летних лип волнует, а заросших кустов рядом школы нет.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве 80% водопроводных сетей в аварийном состоянии. Воду из кранов пить опасно.