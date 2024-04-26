В киевском метро разрешают бесплатно перевозить собак, но есть условия

Коммунальщики еще изучают западный опыт и думают, как ввести "собачью реформу" в городской подземке

На сегодняшний день вопрос разрешения перевозки всех без исключения домашних животных в столичном метро анализируется, а также изучается опыт некоторых метрополитенов Европы и мира. В то же время пока действуют старые правила и требования для поездок горожан в городской подземке со своими домашними любимцами. Об этом по информационному запросу "Телеграфу" сообщили в Коммунальном предприятии "Киевский метрополитен".

Как известно, в феврале этого года за петицию с просьбой разрешить перевозку собак в метро на сайте Киевсовета проголосовали более 6 тысяч горожан, и в городском совете поддержали это обращение.

— Учитывая положительное решение постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы Киевского городского совета от 12.03.2024 №08/289-35 на электронную петицию №12847 "Разрешение на проезд с собаками в метро", КП "Киевский метрополитен" направило письмо в Международный Союз Общественного Транспорта для предоставления информации и обмена опытом перевозки домашних животных, в частности собак, в европейских метрополитенах. По электронному адресу предприятия получена краткая ознакомительная информация о перевозке животных в некоторых метрополитенах мира, специалисты прорабатывают полученную информацию, — рассказал заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Дмитрий Пинчук.

В то же время топ-менеджер добавил, что Правила пользования Киевским метрополитеном, утвержденные решением Киевского горсовета от 12.11.2019 №32/7605, определяют следующее: безвозмездная перевозка животных (кроме собак-поводырей) и птиц разрешена в специальных контейнерах или клетках, габаритные размеры суммой трех измерений (длина, ширина, высота) не превышают 120 сантиметров.

При этом метрополитеновцы во время воздушной тревоги позволяют спускаться на станции подземки со своими домашними животными для укрытия. Но в таком случае также есть жесткие ограничения.

— Станции метрополитена являются сооружениями двойного назначения и используются для перевозки пассажиров и укрытия населения при возникновении чрезвычайных ситуаций или воздушной тревоги. Так, во время воздушной тревоги в городе граждане могут укрываться на станциях метрополитена вместе с животными. Вместе с этим владельцы домашних животных или сопровождающее лицо должны обеспечивать:

постоянное наблюдение за домашними животными;

необходимые условия, отвечающие биологическим, видовым и индивидуальным особенностям домашнего животного;

безопасность окружающих и животных, а также имущества от причинения вреда домашним животным;

безопасность сопровождаемого домашнего животного;

соблюдение требований санитарно-гигиенических и ветеринарных норм и правил;

наличие поводка для домашних животных, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья человека, а также намордника на собаках пород, включенных в Список опасных пород собак, утвержденных постановлением Кабинета министров Украины от 10.11.2021 №1164.

Как сообщалось, недавно в сети появились кадры, как мужчина в военной форме ехал в тамбуре поезда "Укрзализныци" из-за того, что вместе с ним была большая служебная собака. В компании объяснили этот скандальный случай устаревшими правилами перевозки и обещали обновить их.

Также "Телеграф" писал, что в столице возле ТРЦ "Оазис" над станцией метро "Героев Днепра" бродячие собаки покусали пенсионера.