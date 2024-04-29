Работы пойдут быстрее: что сейчас происходит в аварийном тоннеле между станциями метро "Демиевская" и "Лыбедская" (фото)

Работы ведутся как внутри тоннеля, так и снаружи

В аварийном тоннеле между станциями столичного метро "Демиевская" и "Лыбедская", где началось масштабное подтопление, полным ходом идут ремонтные работы. Здесь специалисты уже раскрыли тоннель снаружи и спустились в него.

Аварийный участок, длина которого составляет 27 метров, рабочим предстоит демонтировать. Подробнее о проводимых ремонтных работах рассказали на официальной странице строительной компании "Автострада" в Facebook.

Так, перегонный тоннель между станциями киевского метро "Демиевская" и "Лыбедская" активно отстраивают. Работы ведутся круглосуточно как внутри, так и снаружи.

Тоннель раскрыли

Под землей рабочие уже успели перенести коммуникации и начали разбирать пути и леса, а также "раскрыли" сам тоннель сверху.

Тоннель раскрыли

Специалисты проводили бурение стены в грунте специальным способом, который не позволит воде проникнуть в будущий котлован. Кроме этого здесь провели химическое закрепление почв — "вещества" под давлением нагнетались в землю и укрепляли ее.

Все это необходимо для того, чтобы обеспечить целостность конструкции котлована. Снаружи, над аварийным участком, была установлена разгрузочная плита, чтобы уменьшить давление на тоннель и дать возможность передвигаться тяжелой строительной технике.

Ремонт идет полным ходом

"Теперь работы должны ускориться. В ближайшее время ГК "АВТОСТРАДА" планирует усилить личный состав работников на участке и добавить техники. Ранее этого не делалось из-за ряда технологических процессов и административно-организационных процедур, которые не позволяли метростроевцам "набрать нужную скорость", — отметили в компании.

Тоннель уже "раскрыли"

Специалисты трудятся без выходных

Предполагается, что 27-метровый аварийный участок старого тоннеля полностью демонтируют и на его месте построят новый — монолитный с прямоугольным сечением.

Части старого тоннеля, которые прилегают к аварийному участку с обеих сторон, дополнительно укрепят изнутри специальными железобетонными конструкциями. Так называемая "рубашка" полностью повторит округлую геометрию тоннеля и усилит проблемный участок.

Ремонт идет полным ходом

Согласно экспертизе уровень грунтовых вод над тоннелем существенно не менялся с 2010 года и сейчас составляет 5-6 м. Все работы выполняются в соответствии с проектными решениями, основанными на выводах экспертизы.

Отмечается, что специалисты работают на объекте круглосуточно и без выходных.

Работы выполняются в соответствии с проектными решениями

Напомним о том, что шесть станций метро на "синей ветке" в украинской столице оказались закрытыми из-за подтопления и поэтому в городе образовался настоящий транспортный коллапс.

После этого метрополитен запустил челночное движение поездов в направлении "Теремков" и обратно, а полиция пришла в КП "Киевский метрополитен" и КГГА с обысками в рамках расследования обстоятельств аварии в шахте метро.

В столице закрыли шесть станций метро на "синей" ветке

Затем появилась информация о том, что "синюю" ветку метро в Киеве откроют через несколько лет, так как перегонный тоннель между "Демиевской" и "Лыбедской" со временем стал полностью непригодным для движения вагонов. На этом участке будут строить новый тоннель и эти работы могут растянуться на годы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве просят сделать официальное кладбище для домашних животных. Открытие кладбища поможет предотвратить несанкционированные захоронения на зеленых зонах.