Изначально это была элитная гостиница: как раньше выглядел дом "Крыша мира" в Харькове

Это место стало частью истории Харькова

В каждом городе есть здания, овеянные легендами. Это могут быть старинные особняки, заброшенные дома или величественные сооружения, которые помнят сотни историй. Особенно такие постройки притягивают своей загадочностью, ведь с течением времени они обрастают мифами и становятся частью городской культуры. Одним из таких мест в Харькове является знаменитый дом на переулке Театральном, 6.

Эта постройка, известная под именами "Крыша мира" и "Дом Бутусова", имеет насыщенную и противоречивую судьбу. Возведенный в 1910 году по проекту архитектора Льва Тервена, он изначально был доходным домом или гостиницей для состоятельных постояльцев.

Харьков, Театральный, 6 в 1910 году

В стиле модерн, с просторными квартирами, украшенными лепниной и мрамором, он выделялся среди окружающей застройки. Расположенный в центре Харькова, рядом с улицей Пушкинской, дом привлекал внимание не только архитектурой, но и видом, который открывался с его крыши. Именно благодаря этому здание получило свое первое название — "Крыша мира".

Этот дом привлекал внимание

План дома

Во времена Советского Союза дом утратил свое первоначальное предназначение: в нем организовали общежитие для сотрудников Гидрометеорологической службы. Однако в 1970-х здание сильно пострадало от пожара, после чего жильцов выселили, а само строение пришло в запустение. В этот период оно начало обретать новую жизнь — уже как городской миф. В 90-е годы возле "Крыши мира" собиралась неформальная молодежь, и здание стали называть "Домом Бутусова" — предположительно, из-за популярности песен Вячеслава Бутусова, которые часто звучали в этой среде. Параллельно в заброшенных помещениях тренировались спасатели, чья база находилась неподалеку.

Со временем от дома остались только стены

Судьба дома на Театральном переулке складывалась непросто. В конце 80-х предпринимались попытки восстановить его, но перестройка внесла свои коррективы. В 90-е годы здание планировали переоборудовать под областную медицинскую библиотеку, но проект так и не был реализован. Годы шли, а дом продолжал разрушаться, постепенно превращаясь в место паломничества фотографов, любителей заброшенных зданий и искателей мистики. Вокруг него рождались легенды — например, о том, что каждый, кто пытался его восстановить, сталкивался с чередой неудач или даже терял рассудок.

"Крыша мира" - это одно из мистических мест в Харькове

В 2020 году городские власти приняли окончательное решение: здание снесут, а на его месте появится современный жилой комплекс с подземным паркингом. Реализацией проекта занялась компания "Арт Компани ЛТД". Это вызвало споры среди харьковчан, ведь дом, несмотря на аварийное состояние, считался памятником архитектуры и символом ушедшей эпохи.