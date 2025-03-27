Объявил о "победе"? Трамп заявляет, что хуситы уже "хотят мира"

Трамп считает, что хуситы уже хотят мира – мол, они понесли огромные потери

Президент США Дональд Трамп заявил, что проиранская группировка "Ансар Аллах" в Йемене якобы хочет мира после того, как США в марте начали наносить по ним масштабные удары. Мол, хуситы, атаковавшие гражданское судоходство в Красном море, понесли большие потери.

Об этом американский президент заявил во время прямого эфира на лояльном телеканале Fox News. Трамп отметил, что хуситы, мол, попали под сильные удары со стороны американских вооруженных сил.

"Хуситы хотят мира, потому что они получили сильные удары. Хуситы умирают за мир. Они не хотят этого… Они подбивали корабли. В Суэцком канале проходит только около 20% судов. Остальные вынуждены искать обходные пути, занимающие недели, и это серьезно сказывается на торговле. Но хуситы понесли большие потери и хотят договориться о мире", – сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что йеменская проиранская террористическая группировка "Ансар Аллах" (хуситы) во время ракетных и дроновых ударов по гражданским судам в Красном море пользовалась услугами России.

15 марта Трамп отдал приказ американским военным о начале войны против проиранских йеменских повстанцев. Это решение было принято чуть более, чем через месяц после того, как Вашингтон признал хуситов террористической организацией. В первый день военной операции Белый дом опубликовал фото, где Трамп лично наблюдает за ударами по хуситам в Йемене.

При этом не обошлось без скандала. Так, ранее "Телеграф" писал, что администрация Трампа случайно слила секретную информацию о боевых действиях против хуситов американскому журналисту. Мы уже сообщали, как именно это произошло.