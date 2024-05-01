В Киеве готовится зачистка: какие культовые памятники попадут под демонтаж

В список будут внесены десятки монументов

В рамках процесса дерусификации столицы Киевская городская рада планирует демонтировать ряд памятников и других объектов, связанных с историей России и Советского Союза. В перечень на демонтаж добавят монумент героям советского фильма "Место встречи изменить нельзя" — Глебу Жеглову и Володе Шарапову.

В общей сложности список насчитывает более 60 пунктов. Об этом идет речь на сайте Киеврады.

Городские власти опубликовали проект решения об утверждении перечня объектов, подлежащих устранению из публичного пространства города Киева.

"В связи с многочисленными военными преступлениями российских военных, совершенных в ходе нынешнего этапа российско-украинской войны, в украинском обществе справедливо обострилось восприятие монументов и объектов топонимики, которые касаются российской истории и культуры. В Украине значительно активизировалась дискуссия относительно того, или место таким объектам в отечественном культурном пространстве", — говорится в пояснительной записке.

Проект решения

Памятник Глебу Жеглову и Володе Шарапову находится на улице Академика Богомольца, возле здания МВД. В список планируется внести памятник космонавту Юрию Гагарину на улице Юрия Пасхалина.

Туда ж может попасть монумент русскому писателю Максиму Горькому (ул. Галагановская), а так же академику Ивану Павлову (ул. Госпитальная).

На памятниках, где есть упоминания о "Великой Отечественной войне", планируют заменить на "Вторую мировую войну". То есть монумент сохранят, но с изъятием элементов советской идеологической маркировки.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве демонтируют памятник в честь Переяславской рады. Он расположен под бывшей "Аркой дружбы народов", а теперь аркой "Свободы украинского народа".