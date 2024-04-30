С проживанием и питанием: сколько в Киеве готовы платить уборщицам

Найти работу может каждый, главное — это желание

Несмотря на то, что минимальная зарплата в Украине все еще остается на достаточно низком уровне, представители некоторых профессий могут рассчитывать на достойную оплату труда. Так, в Киеве активно набирают на работу уборщиц.

Работодатели приглашают к себе в команду людей различного возраста даже без опыта работы — всему обещают научить в процессе. Кроме этого, некоторые руководители готовы предоставлять своим сотрудникам жилье, бесплатное питание и оплачивать стоимость доезда до объекта.

Редакция "Телеграфа" решила собрать самые интересные вакансии на должность уборщицы/уборщика, которые предлагают всем заинтересованным в Киеве неплохую зарплату, бонусы и гибкий график.

Уборщики и дворники в торговые центры

К примеру, в торговые центры на левом берегу Киева (район Осокорки и район Троещина) требуются уборщицы, уборщики и дворники. Зарплата от 12 тысяч гривен.

Работодатель готов предоставить соискателю жилье.

Вас ждет работа с простым инвентарем (веники, щетки, швабры) и на поломоечных машинах, полотерах. Работе на спецтехнике обучаем по желанию! Умение работать с механизмами = повышение разряда = повышение тарифной ставки и рост зарплаты. Спецодежду и инвентарь предоставляют.

Уборщица в ресторан

В ресторан "Мафия" требуется уборщица в обязанности которой будет входить поддержание чистоты и мытье посуды. График работы — 3/3 с 10:00 до 22:00. В вакансии указано, что при необходимости можно ночевать в ресторане.

Зарплата выплачивается дважды в месяц, а также предусмотрено двухразовое питание за счет компании.

Кандидату обещают платить 12 тысяч гривен в месяц.

Уборщица в учебное заведение

В столичную школу требуется уборщица, которая будет поддерживать порядок на протяжении дня, а также убирать коридоры и учебные классы. Зарплата стартует от 11 тысяч гривен.

Форму выдадут на месте, а также для сотрудников предусмотрено питание. График работи 7/7 и 3/3 с 8:00 до 20:00.

Клинер

Компания "Чистота" набирает сотрудников в обязанности которых будет входить выезд на заказы к клиентам, выполнение поддерживающих и генеральных уборок жилых помещений и особняков.

Соискателям обещают зарплату от 23 тысяч в месяц плюс бонусы и дружный коллектив. Доезд до объекта оплачивает компания.

Посудомойщица-уборщица

Достаточно часто можно встретить вакансии уборщиц-посудомойщиц, которым предлагается следить за чистотой, мыть посуду и проводить уборку помещения.

Зарплату обещают от 12 500 гривен в месяц плюс бесплатное питание. График работы 3/3 с 08.00 до 20.00. Отпуск и больничный — всегда за счет компании.

Оператор поломоечной машины, уборщица

На новый склад требуются уборщицы, которые имеют опыт в уборке от 1-го года (желательно). Также приветствуется умение работать с профессиональной поломоечной техникой.

Зарплату обещают выплачивать два раза в месяц. Оклад — 10 000 гривен. Также соискателям предлагают официальное трудоустройство (24 календарных дня отпуска), удобный график работы и корпоративные скидки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, директор киевского музея Булгакова сделала громкое заявление. По ее словам, после того, как на музей обрушилась "травля" и над ним нависла реальная угроза закрытия, многие люди, которые благодарили коллектив и рассыпались перед ним в комплиментах, ушли в тень.