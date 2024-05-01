Российский банк продает комнаты в общежитии, в которых живут люди: киевляне бьют тревогу

Жителей терроризируют "титушки", которым принадлежат некоторые комнаты

В Киеве просят вернуть в собственность территориального общества города общежитие на Оболонском проспекте 34-В. Дом оказался под угрозой незаконной продажи российским банком.

Электронная петиция появилась на сайте Киеврады. Общежитие было незаконно приобретено в 1996 году Проминвестбанком как нежилой дом. Договор купли-продажи был заключен с многочисленными нарушениями.

"С 2018 года Банк начал свою войну против жителей общежития с целью получения дохода путем установления незаконных тарифов на коммунальные услуги", — отмечает автор петиции.

На сайте НБУ указано, что на 1 января 2022 года владельцем была Государственная корпорация развития "ВЕБ.РФ". После полномасштабного вторжения России в Украину, в мае 2022 года решением СНБО было принудительно изъято в Украине объекты права собственности РФ и ее резидентов, в том числе корпоративные права Проминвестбанка, что принадлежат корпорации.

Однако представители банка продолжают пытаться продать общежитие вместе с жителями, которые в нем живут. Автор петиции сообщает, что некоторые комнаты уже проданы так называемым "титушкам", которые терроризируют жителей, зная, что покупают комнату вместе с людьми.

Раньше здание продавали единый цельный объект, а теперь его разделили на сегменты и выставляют на торги по частям.

"Учитывая вышеизложенное, с целью ограничения доступа Российской Федерации к экономическим ресурсам, которые могут быть использованы для поддержания ведения войны, и защиты прав жителей общежития, призываем Киевскую городскую раду, разработать и принять соответствующие политические решения, которые способствовали бы возвращению в собственность территориального общества города Киева общежития, которое пытается продать российский банк", — заключает автор.

Ранее "Телеграф" писал, что арестованного ТРЦ "Гулливер" в центре Киева передадут в новые руки. Он принадлежал бизнесмену Виктору Полищуку, который не выплачивал долги государственным банкам и имел тесные связи с Россией.